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Brza rendana pita sa kajsijama: Prhko tijesto koje se topi u ustima

Brza rendana pita sa kajsijama: Prhko tijesto koje se topi u ustima

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
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Kako da napravite rendanu pitu sa kajsijama? Idealan recept za sezonu omiljenog voća, a kada prođe, može da posluži i džem...

Brza rendana pita sa kajsijama Izvor: Shutterstock

Ako volite mirisne domaće pite sa voćnim filom, ovaj recept će vas oduševiti. Nježno prhko tijesto sa puterom savršeno se slaže sa slatkim i blago kiselkastim kajsijama, pa je ova pita idealna za sve ljubitelje jednostavnih domaćih poslastica. Možete je praviti i van sezone sa džemom od kajsija.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća
Tip jela: pita, desert
Porcije: 12 do 16 parčadi
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme hlađenja tijesta: 20 minuta
Vrijeme pečenja: 30 do 35 minuta
Ukupno vrijeme: oko 1 sat
Težina: lako

Sastojci:

Za tijesto:

  • 180 g putera
  • 1 jaje
  • 100 g šećera
  • 400 g brašna
  • 2 kašike kisele pavlake
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • 1 kesica vanilin šećera

Za fil:

  • 500 g svježih kajsija
  • 2 kašike šećera
  • 1 kašika griza ili mljevenih oraha
  • malo šećera u prahu za posipanje

Priprema:

1. Korak: Priprema tijesta

Pomiješajte brašno i prašak za pecivo, pa dodajte hladan puter izrendan na krupno rende. Prstima utrljajte puter u brašno dok ne dobijete mrvičastu smjesu. Umutite jaje sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane svjetlija. Dodajte pavlaku i promiješajte. Sjedinite tečnu smjesu sa pripremljenim mrvicama od brašna i putera. Umjesite mekano tijesto, pa ga podijelite na dva dijela. Manji dio tijesta stavite u zamrzivač na oko 20 minuta. Veći dio tijesta razvucite na papiru za pečenje i prebacite u pleh. Oblikujte koru debljine oko 7 do 8 milimetara.

Trik da pita ne bude gnjecava

Nemojte koristiti prezrele i previše mekane kajsije jer će pustiti mnogo soka. Najbolje su zrele, ali čvrste kajsije koje će tokom pečenja omekšati, a zadržati lijep oblik i ukus.

2. Korak: Čišćenje kajsija

Operite kajsije, prepolovite ih i odstranite koštice. Rasporedite ih preko tijesta tako da unutrašnja strana bude okrenuta nadole. Pospite ih šećerom i grizom ili mljevenim orasima. Ovaj trik će upiti višak soka i pomoći da pita ostane prhka.

3. korak: Pečenje pite

Izvadite drugi dio tijesta iz zamrzivača i izrendajte ga preko kajsija. Pitu pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 30 do 35 minuta, dok ne dobije lijepu zlatnu boju. Kada se malo ohladi, isjecite je na parčad i pospite šećerom u prahu. 

(Stvar ukusa/Mondo)

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