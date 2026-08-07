Zavodljive note najljepših ljetnjih mirisa probudiće vam sva čula.

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Tokom ljeta koža nam je toplija, vazduh drugačiji, te nam prijaju lakši i svježiji mirisi. Nakon mora, pravo je vrijeme da se počastimo novim ljetnjim parfemom uz pomoć kojih će preplanula koža mirisati na senzualni luksuz.

Predstavljamo vam najatraktivnije mirise koji podsjećaju na ljetnju baštu, ljetnju kišu, svježinu najukusnijeg ljetnjeg povrća, i putem čula mirisa ponovo prizivaju doživljaje sa ljetnjeg odmora i osjećaj kao da ste ponovo tamo...

U galeriji pogledajte koji su to parfemi, koje su im osnovne i dominantne note:

Vidi opis Najbolji parfemi poslije mora: Mirišu na senzualni luksuz, savršeni uz preplanuli ten Acro - Heat: Spektakularni, vatreni miris kreiranod strane legendarnig parfimera Olivija Krespa, koji je kreirao najlepše parfeme, među kojima je i Dolce & Gabbana Light Blue. Osnova Akro Heat mirisa bazira se na toploj noti ljute papričice i energije koja vas greje i obavija čim ga naprskate. Nakon prvog intenzivnog utiska, parfem miriše veoma lagano i sveže. Jil Sander - Salt: Nemački luksuzni modni brend Jil Sander poznat je po minimalističkoj i šik estetici, a ta filozofija čini osnovu nove kolekcije od šest uniseks mirisa. Svi se baziraju na jednoj dominantnoj noti, uključujući vanilu, mahagoni i ljiljan, ali onaj koji mi se zaista izdvojio jeste Salt. Možda biste očekivali da deluje hladno i gorko, ali je pomešan sa kardamonom i lavandom, što mu daje bogatstvo uz blagi cvetni prizvuk. Estée Lauder - Glimmer: Estée Lauder ove godine zaista podiže ulog, pokazujući svoju inovativnost na prepunom tržištu gde noviji brendovi privlače više pažnje. Predivna, moderna interpretacija cvetnog parfema sa notom ambera preti da postane najpopularniji parfem godine. Glimmer (Sjaj) je savršeno ime jer kada ga naprskate, oseća se lakoća poput sunca koje svetluca na morskoj površini. Kada se slegne, ostaje toplina koja traje, ali nije zagušljiva. Jo Malone London - Velvety Butternut Cologne: Možda biste pretpostavili da bi parfem zasnovan na aromi muskatne tikve miriše zemljano i teško, ali ustvari je potpuno suprotno. Pomešan sa đumbirom i pačulijem, ovaj parfem pruža osećaj svežine i poleta. Iznenađujuće je sladak i podseća na meke penaste bombone. Lumiere Du Jour - Moroccanoil: Novitet inspirisanim mediteranskim svitanjima miriše na najbolje trenutke letnjeg odmora. Tu je sveža zelena nota lista smokve, nežnost jasmina i cveta narandže, a zatim i senzualni dodatak belog ambera, mošusa i svetlog drveta. Zbog ovog parfema ćete dobiti mnogo komplimenata. Thorns Become Roses - Nishane: Opojna mešavina ruže ličija, maline, šafrana, lista ljubičice, ambera i sandalovine. Prati je prijatna voćna nijansa, ali ne previše slatka, čini ovaj miris čistim savršenstvom. Beauty Pie - Stole The Morning: Ako volite miris boravka na otvorenom leti, Beauty Pie ga je spakovao u bočicu! Ima lagani cvetni sloj jasmina, lavande i ljubičice, voćnu svežinu kruške i rabarbare, ali mu note mahovine i mošusa daju očaravajuću travnatu i drvenastu osnovu. Sacred Sands - All Saints: Ako žudite za toplim letnjim noćima, ovaj miris će vas odvesti pravo tamo. Inspirisan toplinom beskrajnih pustinjskih pejzaža, sadrži tamjan, pačuli, vanilu i amber, što mu daje trenutnu zavodljivost i seksepil. U pitanju je uniseks miris nešto teže note, pa je definitivno izbor za glamurozan večernji izlazak. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 8 8 / 8

Koji je vaš omiljeni ljetnji parfem? Da li ste već probali neki od ovih zanosnih mirisa?