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Najbolji parfemi poslije mora: Mirišu na senzualni luksuz, savršeni uz preplanuli ten

Najbolji parfemi poslije mora: Mirišu na senzualni luksuz, savršeni uz preplanuli ten

Autor D.V. Izvor Lepa i srećna
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Zavodljive note najljepših ljetnjih mirisa probudiće vam sva čula.

Najbolji parfemi poslije mora: Mirišu na luksuz Izvor: Shutterstock

Tokom ljeta koža nam je toplija, vazduh drugačiji, te nam prijaju lakši i svježiji mirisi. Nakon mora, pravo je vrijeme da se počastimo novim ljetnjim parfemom uz pomoć kojih će preplanula koža mirisati na senzualni luksuz.

Predstavljamo vam najatraktivnije mirise koji podsjećaju na ljetnju baštu, ljetnju kišu, svježinu najukusnijeg ljetnjeg povrća, i putem čula mirisa ponovo prizivaju doživljaje sa ljetnjeg odmora i osjećaj kao da ste ponovo tamo...

U galeriji pogledajte koji su to parfemi, koje su im osnovne i dominantne note:

Koji je vaš omiljeni ljetnji parfem? Da li ste već probali neki od ovih zanosnih mirisa?

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Tagovi

parfemi miris ljeto

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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