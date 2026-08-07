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Dan će se pretvoriti u sumrak: Evo odakle će biti vidljivo potpuno pomračenje Sunca 2026. godine

Dan će se pretvoriti u sumrak: Evo odakle će biti vidljivo potpuno pomračenje Sunca 2026. godine

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Potpuno pomračenje Sunca 12. avgusta 2026. pružiće jedinstven spektakl na nebu, vidljiv iz sjeverne hemisfere.

odakle će biti vidljivo potpuno pomračenje Sunca 2026. godine Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Potpuno pomračenje Sunca 12. avgusta 2026. proći će kroz dijelove sjeverne hemisfere, pružajući milionima ljudi priliku da prisustvuju jednom od najspektakularnijih prizora u prirodi.

Putanja potpunog pomračenja, u kojoj Mjesec potpuno zaklanja Sunce, počinje iznad Arktičkog okeana, prije nego što pređe preko istočnog Grenlanda, zapadnog Islanda i sjeverne Španije. Zatim prelazi preko Balearskih ostrva prije nego što se završi iznad Sredozemnog mora, piše Space.com.

Samo posmatrači neba unutar ove relativno uske putanje, široke svega 293 kilometra (182 milje), doživjeće potpuno pomračenje, tokom kojeg se dan nakratko pretvara u sumrak. Ovdje ćete moći bezbjedno golim okom da vidite spoljašnju atmosferu Sunca, poznatu kao korona, tokom tog kratkog trenutka kada Mjesec potpuno zakloni Sunce.

Znatno širi region koji okružuje putanju potpunog pomračenja umjesto toga će vidjeti impresivno djelimično pomračenje Sunca. Veći dio Evrope, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Irsku, Francusku, Njemačku, Italiju i Skandinaviju, posmatraće kako Mjesec "odgriza" dio Sunca.

Očekuje se da će sjeverna Španija biti jedna od najpopularnijih destinacija za "lovce na pomračenja" zahvaljujući relativno pristupačnoj lokaciji i niskom večernjem Suncu tog velikog dana, što bi moglo stvoriti dramatične prizore dok se potpuno pomračenje odvija pred sam zalazak sunca. Grenland i Island nude sasvim drugačija iskustva, gdje će se potpuno pomračenje odvijati više na nebu, naspram spektakularnih arktičkih pejzaža ovih zemalja.

Odakle god da planirate da posmatrate, zapamtite da nikada nije bezbjedno gledati direktno u Sunce bez odgovarajuće zaštite za oči. Sertifikovane naočare za pomračenje Sunca ili solarni filteri montirani na teleskope, dvoglede i kamere moraju se koristiti tokom svih djelimičnih faza.

(MONDO)

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