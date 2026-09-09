Domaće krem bananice: Prave se od samo 4 sastojka, a ukusom podsećaju na one iz detinjstva

Domaće krem bananice su savršeni slatkiš za sve generacije. Otkrijte jednostavan recept sa samo četiri sastojka i uživajte.

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Krem bananice jedan su od slatkiša koji mnoge vraćaju u djetinjstvo, a njihova domaća verzija može se napraviti prilično jednostavno.

Za pripremu su potrebna samo četiri osnovna sastojka – šećer, želatin, ekstrakt banane i čokolada. Najviše vremena potrebno je za dobro mućenje smjese, kako bi dobila laganu i pjenastu strukturu.

Od navedene količine dobićete oko 25 komada.

Sastojci

800 g šećera

3 kesice želatina

1,5 kašičica ekstrakta banane

200 g čokolade za kuvanje

300 ml vode

Priprema

1. Ušpinujte šećer

U šerpu stavite šećer i 200 ml vode. Zagrijavajte na srednjoj temperaturi uz povremeno miješanje. Kada smjesa provri, kuvajte je još oko pet minuta.

2. Pripremite želatin

Želatin prelijte sa 100 ml hladne vode i ostavite nekoliko minuta da nabubri. Potom ga rastopite prema uputstvu sa pakovanja, ali pazite da ne provri.

3. Umutite smjesu

U veću posudu sipajte ušpinovani šećer, dodajte rastopljeni želatin i počnite da mutite mikserom.

Mutite oko 15 minuta, odnosno dok smjesa ne postane svijetla, gusta i pjenasta. Zatim dodajte ekstrakt banane i kratko umutite kako bi se aroma ravnomjerno rasporedila.

4. Sipajte u posudu

Plitku i ravnu posudu pokvasite hladnom vodom, pa u nju sipajte pripremljenu smjesu. Poravnajte je špatulom i ostavite da se ohladi i stegne.

5. Dodajte čokoladu

Čokoladu otopite na pari ili na laganoj temperaturi, a zatim je ravnomjerno rasporedite preko ohlađene smjese.

6. Isijecite kolač

Kada se čokolada potpuno stegne, izvadite kolač iz posude i isijecite ga na štanglice željene veličine.

Mali trik za uredno sječenje

Kako čokolada ne bi pucala prilikom sječenja, nož možete kratko zagrijati toplom vodom, a zatim ga obrisati. Tako će rezovi biti uredniji, a čokoladna površina će manje pucati.

Domaće krem bananice najbolje je poslužiti uz kafu ili ih jednostavno čuvati kao slatki zalogaj nakon ručka.