Najbolji slatki uštipci sa jabukama: Idealni kada vam se jede nešto slatko na brzinu

Pripremite brze slatke uštipke sa jabukama, savršene za užinu ili desert. Ovaj jednostavan recept će vas oduševiti.

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Kada imate nekoliko jabuka koje treba potrošiti, ne morate odmah praviti pitu ili kolač. Od njih možete napraviti mekane, mirisne slatke uštipke koji se kratko prže i gotovi su za oko pola sata.

Tijesto je jednostavno, a komadići jabuke mu daju sočnost i prijatan voćni ukus. Pored šećera u prahu, možete ih poslužiti i uz pekmez od šljiva.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Kategorija: slatko testo

Porcije / količina: 6

Energetska vrijednost po porciji: 300 kcal

Vrijeme pripreme: 15 min

Vrijeme termičke obrade: 20 min

Ukupno vrijeme: 35 min

Sastojci

2 jaja

4 pune kašike šećera

1 kašičica praška za pecivo

300 ml mlijeka

4 veće slatke jabuke

1/2 kašičice soli

2 kesice vanilin šećera

oko 17–18 punih kašika brašna

ulje, za prženje

šećer u prahu, za posipanje

Priprema

Korak 1: Umutite jaja sa šećerom

Jaja stavite u veću posudu, dodajte šećer i vanilin šećer, pa umutite dok se smjesa ne sjedini i blago zapjeni. Dodajte mlijeko, so i prašak za pecivo, pa još jednom kratko promiješajte.

Korak 2: Dodajte brašno

Postepeno dodajte brašno i miješajte dok ne dobijete gustu smjesu koja može da se zahvati kašikom. Količina brašna može malo da varira, zato nemojte odjednom dodati svih 18 kašika.

Korak 3: Ubacite jabuke

Jabuke oljuštite, očistite od sjemenki i isijecite na kockice. Dodajte ih u pripremljeno tijesto i lagano promiješajte.

Korak 4: Zagrijte ulje

U dublji tiganj sipajte dovoljno ulja da uštipci mogu lijepo da se prže. Zagrijavajte ga na umjerenoj temperaturi. Kašiku možete blago nauljiti kako bi se smjesa lakše odvajala.

Korak 5: Pržite uštipke

Zahvatajte smjesu kašikom i spuštajte je u zagrijano ulje. Nemojte stavljati previše uštipaka odjednom jer im je potrebno dovoljno prostora da se ravnomjerno isprže. Pržite ih nekoliko minuta sa jedne strane, dok ne dobiju zlatnožutu boju, zatim ih pažljivo okrenite i ispržite i drugu stranu.

Korak 6: Ocijedite i poslužite

Gotove uštipke vadite na papirni ubrus kako bi se ocijedio višak masnoće. Dok su još mlaki, pospite ih šećerom u prahu.

Važan savjet:

Ne cijedite jabuke. Njihov sok daje dodatnu sočnost tijestu.