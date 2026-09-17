Uz malo novca i jednostavnu matematiku osvježite dnevnu sobu: Pravilo 60-30-10 važi za svaku prostoriju

Formula savršenog enterijera glasi 60-30-10, a pomoću nje možete da osvježite dnevnu sobu bez velikih troškova.

Izvor: Shutterstock

Najpoznatija zlatna razmjera u svijetu dizajna enterijera, takozvano pravilo 60-30-10, omogućava vam da potpuno promijenite atmosferu i izgled dnevne sobe pametnim izborom boja i promjenom detalja koje već imate ili ih možete nabaviti uz minimalno ulaganje.

Ova formula prostor dijeli na tri jasne uloge koje zajedno stvaraju vizuelni balans i sprečavaju da soba izgleda monotono ili pretrpano. Najveći dio, odnosno šezdeset odsto prostora, treba da bude u dominantnoj boji koja služi kao pozadina i drži cijeli ambijent na okupu.

60% prostora pripada dominantnoj (osnovnoj) boji

To je pozadina prostorije. Najčešće su to zidovi, veliki komadi namještaja poput ugaone garniture ili veliki tepih. Ova boja vizuelno „drži“ prostor i obično je neutralna (bijela, bež, siva ili krem) kako bi kreirala smirujuću bazu.

dnevna soba

Izvor: Shutterstock

30% zauzima sekundarna boja

Ona unosi karakter i daje dubinu, ali ne preuzima glavnu riječ. Obično se koristi za zavjese, manje komade namještaja (fotelje, klub sto, police), tekstil ili jedan akcentni zid. Ova boja bi trebalo da bude u lijepom kontrastu sa osnovnom, ali i dalje prijatna za oko. Ako vam je baza bež, sekundarna boja ove sezone može biti elegantna maslinastozelena ili bogata boja senfa, što odmah mijenja temperaturu i energiju cijele prostorije.

trpezarija

Izvor: Shutterstock

10% prostora rezervisano je za akcentnu boju

To je onaj završni „začin“ u enterijeru. Koristi se za detalje koji privlače pažnju – ukrasne jastučiće, umjetničke slike, lampe, vaze ili metalne detalje (poput zlata, crnog metala ili mesinga). Ovdje možete biti hrabri i izabrati neku vibrantnu, neočekivanu nijansu – poput bordo ili tamnoplave. Pošto se nalazi na svega nekoliko sitnica u sobi, ova boja neće opteretiti oko, a daće dnevnom boravku onaj prepoznatljiv izgled iz magazina koji ste oduvijek željeli.

U galeriji pogledajte ideje za dnevnu sobu.