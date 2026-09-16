Zaboravite na bež i sivu: Boja pečurke je novi jesenji hit u uređenju enterijera

Bež i siva boja su već godinama bile osnova skoro svakog modernog i svedenog enterijera, ali sad dizajneri imaju novu omiljenu nijansu.

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Bež, boja slonovače i sivi tonovi već dugo su siguran izbor za uređenje doma. Pouzdani i neutralni, ovi tonovi su godinama činili osnovu mirnih i svedenih enterijera, iako dizajneri odavno upozoravaju da je ovakva paleta postala prilično dosadna.

Dok u modi ove jeseni vladaju čokoladna i konjak braon, u uređenju stana na scenu stupa nijansa koja donosi potpuno novu dimenziju – boja pečurke. Spajanjem pigmenata iz svijeta bež, sive i braon boje, nastao je zemljani ton koji neutralnim prostorima daje više topline, slojevitosti i neočekivanu svježinu, a da pritom ne opterećuje prostor.

Smještena negdje između sive i braon, boja pečurke se odlično uklapa i u rustični stil, ali i u sofisticirani dizajn.

S razlogom je nazivaju jesenjim hitom, jer se već nalazi u fokusu popularnih brendova, koji su već izbacili nove kolekcije tekstila za kuću i dekoracije. Već ima i svoje podtonove, a jedan od najljepših je "karamel-pečurka".

Njen mekan, organski karakter unosi mir i toplinu u dom, dok suptilne tonske promjene čine da soba djeluje vizuelno bogatije. Pogledajte igru nijansi u ovim predlozima: boja pečurke savršeno je uklopljena uz maslinastu i sivu.

Boja pečurke vrlo podsjeća na boju toup (taupe), jer obje pripadaju grupi neutralnih, zemljanih tonova koji se nalaze na granici između sive i braon, ali postoji suptilna razlika u njihovom podtonu.

Boja toup je klasična neutralna nijansa nastala miješanjem sive i braon boje, pri čemu može imati blagi hladni (sivkasti) ili topli (braonkasti) podton. Sa druge strane, boja pečurke je specifična toplija nijansa braon boje koja u sebi nosi izraženiju notu sive i blagu primjesu nježne, prigušene bež ili ružičaste topline, što joj daje taj prepoznatljiv prirodni, zemljasti karakter koji nas podsjeća na šitake ili portobelo gljivu.

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