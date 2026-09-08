Mali stan od 26 kvadrata uređen u kući: Savršen raspored i mnogo svjetla uz zelenu oazu

Kako da živite u 26 kvadrata? Pogledajte ovu malu kuću koja izgleda i funkcioniše kao savršen stan

Izvor: Youtube / H Space Design

Iako na prvi pogled izgleda kao savršeno ušuškan i moderno opremljen mali stan, ova nekretnina se zapravo krije u kući sagrađenoj na placu širine svega 3,5 metara.

Namijenjena svima koji cijene nezavisnost i efikasan životni prostor, ova minijaturna oaza ukupne površine 26 kvadrata donosi komfor i atmosferu pravog gradskog stana, ali sa sopstvenim dvorištem i potpunom privatnošću.

Svaki centimetar je planski iskorišćen. Već pri samom prilazu kući je mini bašta površine 8 kvadrata koja pravi prirodnu distancu od ulice. Sa nje se stepenicama penje na verandu od 4 kvadrata, idealnu za prvu jutarnju kafu na svježem vazduhu.

Izvor: Youtube / H Space Design

Kroz prednji zid u potpunosti izveden u staklu ulazi se direktno u dnevni boravak od 11,5 kvadrata. Zahvaljujući velikim staklenim površinama, enterijer je ispunjen svjetlošću, a granica između unutrašnjosti i dvorišta vizuelno se briše. Raspored je maksimalno funkcionalan:

Kuhinja je smještena cijelom dužinom uz desni zid.

Garnitura za sjedenje nalazi se sa lijeve strane.

Mali okrugli trpezarijski sto zauzima kutak za opuštanje i obroke.

U nastavku dnevne zone nalazi se radni kutak površine 2,4 kvadrata, osmišljen kao mirna zona za poslove od kuće. Iz ovog centralnog dijela ulazi se u intimnije prostorije: desno je kupatilo od 3,3 kvadrata, dok se naprijed prolazi u spavaću sobu veličine 4,8 kvadrata.

mali stan od 26 kvadrata

Izvor: Youtube / H Space Design

U spavaćoj sobi prostor je maksimalno racionalizovan – sa lijeve strane je ugrađen garderober, dok je krevet smješten naprijed, uvučen tako da je sa tri strane uz zid, što daje onaj neodoljivi osjećaj ušuškanosti.

Unutrašnji dizajn se oslanja na neutralne tonove, prirodno drvo i suptilne zelene akcente koji unose smirenost i toplinu. Spoljašnjost nije ništa manje atraktivna: fasada kombinuje obloge od prirodnog kamena i tople terakota tonove, dok perforirani metalni paneli i zelenilo štite privatnost ukućana od radoznalih pogleda sa ulice. Pogledajte detalje u galeriji slika.