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Mali stan od 27 kvadrata ima sve: Krevet na sprat oslobodio prostor za dnevni boravak

Mali stan od 27 kvadrata ima sve: Krevet na sprat oslobodio prostor za dnevni boravak

Izvor Lepa i srećna
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Šarmantan mali stan, sa elegantnim i romantičnim detaljima, idealnih 27 kvadrata sa zasebnom kuhinjom.

Mali stan od 27 kvadrata sa pariskim šarmom: Savršeno uređen prostor sa galerijom Izvor: Youtube / Davidignaz
  • U ušuškanom malom stanu od 27 kvadrata, visoki plafoni i klasične lajsne daju vizuelnu širinu i onaj prepoznatljivi, autentični francuski šarm.
  • Prostor je maksimalno optimizovan uz krevet na sprat, udoban kutak za druženje i kuhinju u kojoj se spajaju praktičnost i svakodnevni kulinarski rituali.
  • Pažljivo birani vintidž detalji i porodične uspomene daju ovom malom stanu dušu i jedinstven karakter.

U malom stanuod 27 kvadrata, svaki kutak ima svoju priču. Pošto je krevet na sprat (takozvani mezanin ili galerija) postavljen visoko uz plafon, prostor ispod njega pretvoren je u ušuškani dnevni boravak.

Tu se nalazi udobna sofa i kafe stočić, a donji dio kreveta predstavlja “plafon” ovog kutka za sjedenje i ukrašen je nizom dekorativnih lampica.

Najviše detalja koji krase ovu romantičnu garsonjeru potiče iz vintidž kolekcija – tu su: globus iz pedesetih godina i starinski predmeti sa Korzike, a police su preplavljene knjigama.

Nasuprot dnevnoj zoni je radni kutak, opremljen stolom za računar i udobnom foteljom od ratana za trenutke predaha. Iza njega je stabilna polica, a do nje starinski ukrasni kamin koji se odlično slaže sa klasičnim lajsnama na plafonu i zidovima. Plakari u bijeloj boji su, takođe, dekorisani lajsnama.

Izvor: Youtube / Davidignaz

Do kreveta vode bezbjedne drvene merdevine sa nekoliko veoma dubokih gazišta, skoro kao na stepenicama.

Posebnu pažnju privlači i kuhinja, iznenađujuće komotna za garsonjeru, gdje se našlo mjesta za veš-mašinu, mikrotalasnu i malu standardnu rernu. U kupatilu, takođe, “luksuz” za mali stan – ugrađena kada i veliki umivaonik s ormarićem.

Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.

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Tagovi

uređenje doma enterijer mali stan

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