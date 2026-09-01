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Mali stan od 35 kvadrata ima nezgodan raspored, ali jedno rješenje oduševljava

Mali stan od 35 kvadrata ima nezgodan raspored, ali jedno rješenje oduševljava

Izvor Lepa i srećna
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Stan od 35 kvadrata ima usko predsoblje, skrivenu ostavu, prostor za veš-mašinu i klizna vrata koja odvajaju spavaći dio od kutka za sjedenje.

Mali stan od 35 kvadrata pokazuje kako se može iskoristiti svaki centimetar prostora Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life
  • Usko predsoblje je pametno iskoristilo svaki centimetar za ugradni cipelarnik, skrivenu ostavu i kutak za veš-mašinu.
  • Trokrilna klizna vrata omogućavaju laku podjelu prostora na zonu sa krevetom i zaseban kutak za sjedenje.
  • Vrata u dnu zone za spavanje kriju praktičan prostor za odlaganje garderobe.

Mali stan od 35 kvadrata je dovoljno težak za uređenje zbog same skučenosti prostora, a ako je još i nezgodan oblik i raspored prostorija, onda je zadatak još komplikovaniji.

U ovom stanu je najveća „žrtva“ podnijeta u predsoblju, jer je ono usko tek toliko da se može proći.

Našlo se mjesta za praktičan cipelarnik i skrivenu malu ostavu, kao i prostor za veš-mašinu.

Iz predsoblja se ide naprijed u izuzetno skladnu malu kuhinju u kojoj su staklokeramička plinska ploča sa tri ringle, sudopera i prostor za frižider. Prijatnoj atmosferi doprinosi lijepa rasvjeta, a uprkos maloj kvadraturi, ima dovoljno plakara za odlaganje sudova i namirnica.

Iz predsoblja se desno ulazi u kupatilo sa odvojenim toaletom i elegantnim sanitarijama. Pogledajte ga u galeriji slika.

Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life

Pravo iz predsoblja se ulazi u sobu koja se može pregraditi po dužini velikim trokrilnim vratima u kliznom mehanizmu. U lijevoj polovini je krevet i taj dio ima svoj prozor. U desnoj polovini je kutak za sjedenje, opremljen samo jednom foteljom i okruglim stočićem. Na kraju se otvara vidik kroz velika “prozor-vrata” i izlazi se na dosta veliku terasu za ovako mali stan.

Posebno iznenađenje su vrata u dnu zone za spavanje: tu je skriven prostor za garderobu. Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.

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Tagovi

mali stan uređenje doma dizajn enterijer

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