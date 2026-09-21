5 parfema sa mirisom sandalovine u koje vrijedi uložiti: Mirišu na čistu eleganciju i nisu preslatki

5 parfema sa sandalovinom koji donose različite mirisne doživljaje – od kremastih i nježnih do toplih, začinskih i dimnih.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Sandalovina je jedna od onih mirisnih nota koje parfemu daju posebnu dubinu. Može da bude kremasta, blago mliječna i nježna, ali i začinska, drvenasta ili gotovo dimna, zbog čega se lako uklapa u različite parfemske kompozicije.

Upravo zato parfemi sa sandalovinom mogu biti odličan izbor za sve koji vole sofisticirane mirise koji nisu ni izrazito slatki ni klasično cvijetni.

Ova nota posebno lijepo dolazi do izražaja tokom hladnijih mjeseci, kada njene tople i baršunaste nijanse postaju još primjetnije. Ipak, sandalovina može biti dovoljno nenametljiva i za svakodnevno nošenje.

Od čistih i minimalističkih mirisa do bogatih kompozicija sa začinima, čajem, smokvom ili mošusom, izdvojili smo pet parfema koje vrijedi imati na radaru.

5 parfema sa mirisom sandalovine koje vrijedi isprobati

Diptyque Tam Dao Eau de Parfum

Tam Dao je jedan od parfema kod kojih je sandalovina zaista u prvom planu. Diptyque ga gradi oko sandalovine, kedra, čempresa i korijandera, dok se posebno ističu kremaste, mliječne i blago začinske nijanse.

Rezultat je elegantan i smiren miris bez pretjerane slatkoće, pa je dobar izbor za one koji žele da istraže drvenaste parfeme, ali ne traže težak ili intenzivno začinski miris.

Le Labo Santal 33

Teško je govoriti o modernim parfemima sa sandalovinom, a ne pomenuti Santal 33. Njegova kompozicija kombinuje australijsku sandalovinu i kedar sa kardamomom, irisom, ljubičicom, kao i začinskim, kožnim i mošusnim nijansama.

Za razliku od kremastijih interpretacija sandalovine, ovaj parfem ima izraženiju drvenastu i dimnu stranu. Upravo zbog toga ostavlja prepoznatljiv trag i može biti zanimljiv izbor za one koji vole mirise sa karakterom.

Tom Ford Santal Blush

Za topliju i začinskiju interpretaciju sandalovine tu je Santal Blush. Tom Ford u ovoj kompoziciji kombinuje sandalovinu sa cimetom, ylang-ylangom, kedrom, uljem sjemena šargarepe i benzoinom.

Sandalovina je ovdje mekana i senzualna, dok začinski elementi daju parfemu dodatnu toplinu. Zbog toga je posebno zanimljiv za večernje kombinacije i situacije kada želite bogatiji miris koji nije klasično sladak.

BDK Parfums Gris Charnel

Gris Charnel pokazuje koliko drugačije sandalovina može da funkcioniše kada se spoji sa smokvom i crnim čajem. U gornjim notama su smokva, crni čaj i kardamom, dok se u bazi nalaze indijska sandalovina i tonka.

Ova kombinacija daje parfemu sofisticiran, topao i pomalo misteriozan karakter. Iris i bourbon vetiver dodatno unose puderaste i drvenaste nijanse, pa je Gris Charnel zanimljiv izbor za sve koji žele sandalovinu, ali ne nužno parfem koji miriše isključivo na drvo.

Van Cleef & Arpels Collection Extraordinaire Santal Blanc

Santal Blanc predstavlja nježniju stranu sandalovine. Van Cleef & Arpels ga gradi oko kremaste teksture sandalovine, kojoj su dodate nota mlijeka smokve i puderasti mošus.

Zbog takve kompozicije miris je mekši, čistiji i diskretniji od začinskih interpretacija sandalovine. Može biti dobar izbor za one koji vole efekat mirisa koji se prirodno stapa sa kožom, ali ipak ostavlja sofisticiran utisak, piše Lepota i zdravlje.

Sandalovina zato nije samo jedna mirisna nota. Ona može biti mliječna i nježna, začinska i topla, dimna i drvenasta ili puderasta i čista. Upravo ta raznovrsnost čini parfeme sa sandalovinom zanimljivim izborom za sve koji vole kompozicije sa izraženim karakterom, ali bez potrebe za pretjeranom slatkoćom.

(Mondo)