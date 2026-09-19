6 ključnih komada garderobe za žene 50+: Ako imate obline, u ovim farmerkama i haljinama ćete izgledati odlično

Zaboravite na odjeću u kojoj se osjećate sputano. Ovi ključni modni komadi za žene 50+ savršeno stoje damama sa oblinama, udobni su i lako se kombinuju za svaku priliku.

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Tamne, rastegljive farmerke sa ravnim ili širokim nogavicama i strukturirani blejzer čine savršenu bazu za svaki dan.

sa ravnim ili širokim nogavicama i strukturirani blejzer čine savršenu bazu za svaki dan. Modeli u A-kroju i univerzalne haljine na preklop laskaju figuri, ne sputavaju pokrete i lako se kombinuju.

Neutralne osnovne majice i šik ravne cipele ili mokasine zaokružuju opušten, a izuzetno dotjeran izgled.

Žene u pedesetim godinama treba da se fokusiraju na kvalitet i udobnost odjeće, a ako imaju i obline, važno je da pažljivo proberu krojeve i materijale koji odgovaraju njihovoj figuri.

Umjesto pretrpanog ormara pred kojim ipak „nemate šta da obučete“, tajna leži u probranom setu svestranih komada od kojih se lako grade modne kombinacije.

Ovo su provjereni modni aduti kojima ćete se iznova vraćati:

Idealno krojene farmerke: Par tamnih farmerki sa dodatkom elastina predstavlja apsolutni temelj svake garderobe. Modeli sa ravnim nogavicama ili popularnim širokim krojem donose savršenu ravnotežu, vizuelno izdužuju figuru i lako se uklapaju u dnevne i večernje varijante.

Klasični blejzer: Strukiran ali nikada preuzak, u omiljenoj jednobojnoj nijansi. Dobro krojen manevar poput ovog trenutno podiže svaku kombinaciju – bilo da ga nosite preko farmerki, elegantnih pantalona ili suknje za savršen poslovni šik.

Osnovne majice i topovi: Birajte neutralne tonove kao pouzdanu bazu, a živost i lični pečat dodajte pomoću kardigana u boji ili efektnog nakita koji privlači pažnju na lice.

A-kroj haljine: Izuzetno laskavi modeli koji blago sežu do koljena ili midi dužine. Njihova magija je u tome što su udobne, ne sputavaju pokrete i sjajno pristaju u najrazličitijim prilikama.

Haljina na preklop (wrap dress): Univerzalno udoban komad za svaku građu. Lako se oblači, prelijepo prati liniju tijela, ističe struk bez neprijatnog stezanja i dozvoljava igru sa različitim aksesoarima.

U galeriji pogledajte ideje za prelazno vrijeme.

Vidi opis 6 ključnih komada garderobe za žene 50+: Ako imate obline, u ovim farmerkama i haljinama ćete izgledati odlično 1. Žalfija zelena kao novi neutralni ton - Žalfija zelena će biti jedna od nijansi koje ćemo sve češće viđati kako temperature budu padale. Ako vam je nošenje od glave do pete previše, predstavite je kroz detalje poput torbe, cipela, šala ili kaiša. Ova prigušena nijansa odlično se slaže sa bež, krem, braon, belom i teksas bojom. 2. Lagani kaputi su ponovo neophodni - Prelazni period je praktično stvoren za lagani kaput. Pamučni trenč možete nositi preko majice i bermuda dok je još toplo, a kada zahladi, lako ga možete kombinovati sa džemperom i pantalonama. Ako želite komad odeće koji ćete nositi godinama, izaberite klasičan kroj u bež ili kamel boji. 3. Volani se vraćaju u mekšoj verziji - Volani će biti jedan od načina da se jednostavnoj kombinaciji da romantičniji izgled ove jeseni. Pojavljuju se na bluzama, haljinama i kardiganima, ali uglavnom u suptilnijoj verziji. Posebno lepo izgledaju u kremastim, bež i svetlim pastelnim tonovima, sa dodacima u smeđim i drugim zemljanim nijansama. 4. Blejzer više nije samo za poslovne kombinacije - Ležerno skrojeni blejzeri se vraćaju u modu, ali ovog puta ne moraju izgledati strogo i poslovno. Nosite ih uz jednostavan top, farmerke, helanke ili patike i dobićete kombinaciju koja izgleda uredno, ali je ipak dovoljno ležerna za svakodnevne obaveze. 5. Braon umesto crne boje - Ako ste navikli da birate crnu za večernje prilike, ove jeseni isprobajte nešto toplije. Čokoladna i espreso smeđa boja postaju ozbiljna konkurencija za najklasičniju boju. Izgledaju posebno efektno u antilopu, koži, satenu i drugim materijalima koji imaju izraženu teksturu. 6. Tanke, elegantne pruge - Pruge se vraćaju skoro svake jeseni, ali ove sezone izgledaju malo prefinjenije. Umesto velikih, sportskih dezena, poželjnije su tanke, uredne pruge i vertikalne linije u intenzivnijim bojama. Prugasta košulja je stoga jedan od najlakših načina da osvežite garderobu za novu sezonu. 7. Puteržuta boja i dalje dominira - Ova nežna nijansa bila je hit leta, ali lako prelazi u jesen kroz glavni komad ili dodatke. Torba, baletanke, šal ili džemper u svetlo žutoj boji mogu dodati malo živosti kombinacijama sa bež, braon, sivom i maslinastom bojom. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Victoria Fox/Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Shutterstock, photo-lime Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Shutterstock, andersphoto Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 7 / 7

Udobne i šik ravne cipele i mokasine: Ko kaže da stil mora da se žrtvuje radi udobnosti? Kvalitetne ravne cipele ili mokasine sa dobrom potporom idealne su za obavljanje obaveza po gradu ili opušteni ručak, a izgledaju izuzetno elegantno.

U galeriji pogledajte šta modna kuća Šanel predlaže za ovu sezonu.

Vidi opis 6 ključnih komada garderobe za žene 50+: Ako imate obline, u ovim farmerkama i haljinama ćete izgledati odlično Šanel moda jesen 2026 Šanel moda jesen 2026 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo / Chanel Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Promo / Šanel Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Promo / Šanel Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Promo / Šanel Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Promo / Šanel Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Promo / Šanel Br. slika: 6 6 / 6 AD

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