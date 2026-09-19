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6 ključnih komada garderobe za žene 50+: Ako imate obline, u ovim farmerkama i haljinama ćete izgledati odlično

6 ključnih komada garderobe za žene 50+: Ako imate obline, u ovim farmerkama i haljinama ćete izgledati odlično

Autor Dragana Božić Izvor Mondo
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Zaboravite na odjeću u kojoj se osjećate sputano. Ovi ključni modni komadi za žene 50+ savršeno stoje damama sa oblinama, udobni su i lako se kombinuju za svaku priliku.

6 ključnih komada garderobe za žene 50+ Izvor: Shutterstock
  • Tamne, rastegljive farmerke sa ravnim ili širokim nogavicama i strukturirani blejzer čine savršenu bazu za svaki dan.
  • Modeli u A-kroju i univerzalne haljine na preklop laskaju figuri, ne sputavaju pokrete i lako se kombinuju.
  • Neutralne osnovne majice i šik ravne cipele ili mokasine zaokružuju opušten, a izuzetno dotjeran izgled.

Žene u pedesetim godinama treba da se fokusiraju na kvalitet i udobnost odjeće, a ako imaju i obline, važno je da pažljivo proberu krojeve i materijale koji odgovaraju njihovoj figuri.

Umjesto pretrpanog ormara pred kojim ipak „nemate šta da obučete“, tajna leži u probranom setu svestranih komada od kojih se lako grade modne kombinacije.

Ovo su provjereni modni aduti kojima ćete se iznova vraćati:

Idealno krojene farmerke: Par tamnih farmerki sa dodatkom elastina predstavlja apsolutni temelj svake garderobe. Modeli sa ravnim nogavicama ili popularnim širokim krojem donose savršenu ravnotežu, vizuelno izdužuju figuru i lako se uklapaju u dnevne i večernje varijante.

Klasični blejzer: Strukiran ali nikada preuzak, u omiljenoj jednobojnoj nijansi. Dobro krojen manevar poput ovog trenutno podiže svaku kombinaciju – bilo da ga nosite preko farmerki, elegantnih pantalona ili suknje za savršen poslovni šik.

Osnovne majice i topovi: Birajte neutralne tonove kao pouzdanu bazu, a živost i lični pečat dodajte pomoću kardigana u boji ili efektnog nakita koji privlači pažnju na lice.

A-kroj haljine: Izuzetno laskavi modeli koji blago sežu do koljena ili midi dužine. Njihova magija je u tome što su udobne, ne sputavaju pokrete i sjajno pristaju u najrazličitijim prilikama.

Haljina na preklop (wrap dress): Univerzalno udoban komad za svaku građu. Lako se oblači, prelijepo prati liniju tijela, ističe struk bez neprijatnog stezanja i dozvoljava igru sa različitim aksesoarima.

U galeriji pogledajte ideje za prelazno vrijeme.

Udobne i šik ravne cipele i mokasine: Ko kaže da stil mora da se žrtvuje radi udobnosti? Kvalitetne ravne cipele ili mokasine sa dobrom potporom idealne su za obavljanje obaveza po gradu ili opušteni ručak, a izgledaju izuzetno elegantno.

U galeriji pogledajte šta modna kuća Šanel predlaže za ovu sezonu.

(Mondo)

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