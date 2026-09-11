Mrvičasti kolač sa makom i šljivama: Lako se priprema i brzo nestaje sa stola

Šljive i mak su jedan od onih starinskih spojeva koji nikada ne izlaze iz mode.

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Sočne šljive tokom pečenja omekšaju i puste svoj mirisni sok, mak upija dio te sočnosti i daje kolaču bogat, blago orašast ukus, dok se odozgo sve završava hrskavim mrvicama od putera.

Rezultat je mekan i sočan kolač sa zlatnom koricom koja prijatno krcka pod zubima. Pravi se jednostavno, bez kuvanja posebnog fila, pa se sve priprema i peče u jednom plehu.

Sastojci:

Za tijesto:

250 g brašna

1 kesica praška za pecivo

150 g šećera u prahu

2 jaja

100 ml vode

200 ml ulja ili 200 g otopljenog putera

Za nadjev:

100 g mljevenog maka

1 kašika šećera u prahu

oko 300 g svježih šljiva

1 kesica vanilin šećera

Za mrvice:

100 g brašna

50 g šećera u prahu

50 g hladnog putera

Priprema:

U većoj posudi pomiješajte brašno i prašak za pecivo, pa dodajte šećer u prahu, jaja, vodu i ulje ili otopljeni puter. Sve sjedinite varjačom ili žicom dok ne dobijete glatku, rjeđu smjesu. Pleh obložite papirom za pečenje i ravnomjerno rasporedite tijesto.

Mljeveni mak pomiješajte sa šećerom u prahu i ravnomjerno ga pospite preko sirovog tijesta. Nema potrebe da pravite poseban fil, mak će tokom pečenja upiti dio soka koji puste šljive.

Dodatni savjet: Ako šljive nisu dovoljno slatke, dodajte još malo šećera u sloj od maka, umjesto da zaslađujete tijesto.

Šljive operite, prepolovite i izvadite koštice. Ređajte ih presječenom stranom nagore preko sloja maka. Na ovaj način sok ostaje bliže maku, umjesto da odmah natapa tijesto. Pospite šljive cimetom i šećerom.

Brašno, šećer u prahu i hladan puter utrljajte prstima dok ne dobijete sitne i krupnije mrvice. Nemojte mijesiti smjesu u kompaktno tijesto – cilj je upravo rastresita tekstura. Mrvice ravnomjerno rasporedite preko šljiva.

Rernu prethodno zagrijte na 175 stepeni, pa stavite kolač da se peče oko 20–30 minuta. Gotov je kada ivice i mrvice dobiju lijepu zlatnu boju, a tijesto se ispeče. Ostavite ga da se malo prohladi prije sječenja kako bi se slojevi ljepše sjedinili.

Prije služenja pospite ga sa malo šećera u prahu.

(Stvar ukusa/Mondo)