Mrvičasti kolač sa makom i šljivama: Lako se priprema i brzo nestaje sa stola

Šljive i mak su jedan od onih starinskih spojeva koji nikada ne izlaze iz mode.
Sočne šljive tokom pečenja omekšaju i puste svoj mirisni sok, mak upija dio te sočnosti i daje kolaču bogat, blago orašast ukus, dok se odozgo sve završava hrskavim mrvicama od putera.
Rezultat je mekan i sočan kolač sa zlatnom koricom koja prijatno krcka pod zubima. Pravi se jednostavno, bez kuvanja posebnog fila, pa se sve priprema i peče u jednom plehu.
Sastojci:
Za tijesto:
250 g brašna
1 kesica praška za pecivo
150 g šećera u prahu
2 jaja
100 ml vode
200 ml ulja ili 200 g otopljenog putera
Za nadjev:
100 g mljevenog maka
1 kašika šećera u prahu
oko 300 g svježih šljiva
1 kesica vanilin šećera
Za mrvice:
100 g brašna
50 g šećera u prahu
50 g hladnog putera
U većoj posudi pomiješajte brašno i prašak za pecivo, pa dodajte šećer u prahu, jaja, vodu i ulje ili otopljeni puter. Sve sjedinite varjačom ili žicom dok ne dobijete glatku, rjeđu smjesu. Pleh obložite papirom za pečenje i ravnomjerno rasporedite tijesto.
Mljeveni mak pomiješajte sa šećerom u prahu i ravnomjerno ga pospite preko sirovog tijesta. Nema potrebe da pravite poseban fil, mak će tokom pečenja upiti dio soka koji puste šljive.
Ako šljive nisu dovoljno slatke, dodajte još malo šećera u sloj od maka, umjesto da zaslađujete tijesto.
Šljive operite, prepolovite i izvadite koštice. Ređajte ih presječenom stranom nagore preko sloja maka. Na ovaj način sok ostaje bliže maku, umjesto da odmah natapa tijesto. Pospite šljive cimetom i šećerom.
Brašno, šećer u prahu i hladan puter utrljajte prstima dok ne dobijete sitne i krupnije mrvice. Nemojte mijesiti smjesu u kompaktno tijesto – cilj je upravo rastresita tekstura. Mrvice ravnomjerno rasporedite preko šljiva.
Rernu prethodno zagrijte na 175 stepeni, pa stavite kolač da se peče oko 20–30 minuta. Gotov je kada ivice i mrvice dobiju lijepu zlatnu boju, a tijesto se ispeče. Ostavite ga da se malo prohladi prije sječenja kako bi se slojevi ljepše sjedinili.
Prije služenja pospite ga sa malo šećera u prahu.
(Stvar ukusa/Mondo)