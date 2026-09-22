Najbolji recept za integralne palačinke: Idealne su za one koji izbegavaju bijelo brašno

Ukoliko izbjegavate bijelo brašno, idealno je vrijeme da isprobate najbolji recept za integralne palačinke.

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Integralne palačinke su odlično rješenje kada želite da napravite nešto drugačije od klasičnih sa bijelim brašnom. Pripremaju se od samo pet sastojaka, a rezultat su tanke i mekane palačinke koje možete puniti na bezbroj načina.

Njihov blago orašast ukus lijepo se slaže i sa slatkim i sa slanim nadjevima. Možete ih poslužiti uz džem, med i voće, ali i napuniti sirom, spanaćem ili šunkom. Važno je samo da tijesto odstoji prije pečenja, jer će tada palačinke biti lakše za razlivanje.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

internacionalna Kategorija: tijesto

tijesto Porcije / količina: 8

8 Energetska vrijednost po porciji: 200 kcal

200 kcal Vrijeme pripreme: 5 min

5 min Vrijeme termičke obrade: 50 min

50 min Ukupno vrijeme: 55 min

Sastojci

180 g integralnog brašna

2 jaja

350 ml mlijeka

80 g putera

prstohvat soli

Priprema

Korak 1: Pripremite smjesu

Jaje umutite u posebnoj činiji. Puter otopite i ostavite nekoliko minuta da se prohladi.

Korak 2: Napravite tijesto

Integralno brašno sipajte u veću činiju i dodajte so. Postepeno ulivajte mlijeko sobne temperature, sve vrijeme miješajući žicom. Tako ćete dobiti glatku smjesu bez grudvica. Dodajte umućeno jaje i prohlađeni otopljeni puter, pa još jednom dobro umutite dok ne dobijete ujednačeno, rjeđe tijesto.

Korak 3: Ostavite tijesto da odmori

Pokrijte činiju i stavite je u frižider na oko 30 minuta. Nemojte preskakati ovaj dio, jer će nakon odmaranja tijesto biti lakše za razlivanje po tiganju.

Korak 4: Ispecite palačinke

Zagrijte ne ljepljivi tiganj prečnika oko 20 cm i vrlo blago ga premažite puterom. Sipajte jednu manju kutlaču tijesta i brzo okrećite tiganj kako bi se smjesa ravnomjerno rasporedila po dnu. Pecite oko 3 minuta sa jedne strane, zatim pažljivo okrenite i pecite još oko 2 minuta. Gotovu palačinku prebacite na tanjir i nastavite dok ne potrošite smjesu.

Korak 5: Napunite po želji

Integralne palačinke možete poslužiti odmah, uz nadjev po izboru. Za slatku varijantu lijepo se slažu sa medom, džemom od šljiva, svježim voćem ili kremom, dok su za slanu odlične uz sir, spanać, šunku i povrće.