logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najbolji recept za integralne palačinke: Idealne su za one koji izbegavaju bijelo brašno

Najbolji recept za integralne palačinke: Idealne su za one koji izbegavaju bijelo brašno

Izvor Stvar ukusa
0

Ukoliko izbjegavate bijelo brašno, idealno je vrijeme da isprobate najbolji recept za integralne palačinke.

Najbolji recept za integralne palačinke Izvor: Shutterstock

Integralne palačinke su odlično rješenje kada želite da napravite nešto drugačije od klasičnih sa bijelim brašnom. Pripremaju se od samo pet sastojaka, a rezultat su tanke i mekane palačinke koje možete puniti na bezbroj načina.

Njihov blago orašast ukus lijepo se slaže i sa slatkim i sa slanim nadjevima. Možete ih poslužiti uz džem, med i voće, ali i napuniti sirom, spanaćem ili šunkom. Važno je samo da tijesto odstoji prije pečenja, jer će tada palačinke biti lakše za razlivanje.

Osnovne informacije

  • Kuhinja: internacionalna
  • Kategorija: tijesto
  • Porcije / količina: 8
  • Energetska vrijednost po porciji: 200 kcal
  • Vrijeme pripreme: 5 min
  • Vrijeme termičke obrade: 50 min
  • Ukupno vrijeme: 55 min

Sastojci

  • 180 g integralnog brašna
  • 2 jaja
  • 350 ml mlijeka
  • 80 g putera
  • prstohvat soli

Priprema

Korak 1: Pripremite smjesu

Jaje umutite u posebnoj činiji. Puter otopite i ostavite nekoliko minuta da se prohladi.

Korak 2: Napravite tijesto

Integralno brašno sipajte u veću činiju i dodajte so. Postepeno ulivajte mlijeko sobne temperature, sve vrijeme miješajući žicom. Tako ćete dobiti glatku smjesu bez grudvica. Dodajte umućeno jaje i prohlađeni otopljeni puter, pa još jednom dobro umutite dok ne dobijete ujednačeno, rjeđe tijesto.

Korak 3: Ostavite tijesto da odmori

Pokrijte činiju i stavite je u frižider na oko 30 minuta. Nemojte preskakati ovaj dio, jer će nakon odmaranja tijesto biti lakše za razlivanje po tiganju.

Korak 4: Ispecite palačinke

Zagrijte ne ljepljivi tiganj prečnika oko 20 cm i vrlo blago ga premažite puterom. Sipajte jednu manju kutlaču tijesta i brzo okrećite tiganj kako bi se smjesa ravnomjerno rasporedila po dnu. Pecite oko 3 minuta sa jedne strane, zatim pažljivo okrenite i pecite još oko 2 minuta. Gotovu palačinku prebacite na tanjir i nastavite dok ne potrošite smjesu.

Korak 5: Napunite po želji

Integralne palačinke možete poslužiti odmah, uz nadjev po izboru. Za slatku varijantu lijepo se slažu sa medom, džemom od šljiva, svježim voćem ili kremom, dok su za slanu odlične uz sir, spanać, šunku i povrće.

Bonus savjet:

Umjesto putera možete koristiti 4 pune kašike ulja, što je 60 ml.

Možda će vas zanimati

Tagovi

recept recepti palačinke Mondo kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA