Šta znamo o psu koji izgleda kao mali haski? Popularnost ove rase za godinu dana naglo porasla

Pomski, pas koji izgleda kao mali sibirski haski, bilježi nagli rast popularnosti.

Izvor: Alina Ziabrieva/Shutterstock

Ako ste posljednjih godina na društvenim mrežama primjetili psa koji izgleda kao mali sibirski haski, velika je šansa da ste vidjeli pomski rasu. Nastao je ukrštanjem pomeranca i sibirskog haskija, a za relativno kratko vrijeme privukao je veliku pažnju. Najnoviji podaci pokazuju da njegova popularnost nastavlja da raste.

Prema podacima platforme Rover, koje prenosi USA Today, pomski je u 2026. zauzeo prvo mjesto na listi pasa čija popularnost najbrže raste u SAD. Broj pomski rase u Roverovoj bazi porastao je za 13 odsto u odnosu na 2025. godinu, dok je toy pudla, koja je zauzela drugo mjesto, zabilježila rast od sedam odsto.

Kako je nastao pomski?

Prema veterinarskom portalu PetMD, ovi psi pojavili su se oko 2012. godine kao potomci sibirskog haskija i pomeranca. Ideja je bila da se dobije pas koji će zadržati neke od prepoznatljivih osobina haskija, ali u znatno manjem tijelu. Zato pomski često ima uspravne uši, gustu dvostruku dlaku, izraženu "masku" na licu i plave oči, mada mogu da budu i smeđe, zelene, sive ili različite boje.

Izvor: Alina Ziabrieva/Shutterstock

Važno je znati da ne postoji jedan izgled koji garantuje da će svaki pomski imati. Pošto je riječ o ukrštanju dvije različite rase, štenci mogu znatno da se razlikuju i po veličini i po izgledu. Odrasli pomski može da ima između približno 5,5 i 16 kilograma, dok PetMD navodi da se veliki broj njih kreće između oko 7 i 11 kilograma.

Mali, ali ne i miran pas

Njegov izgled može da zavara one koji očekuju malog psa koji će najveći dio dana provoditi u krilu vlasnika. Pomski može da naslijedi visoku inteligenciju i potrebu za aktivnošću obje roditeljske rase.

Potrebne su mu redovne šetnje i igre, ali i mentalna stimulacija. Dosada kod ovih pasa može da dovede do neželjenog ponašanja, pa stručnjaci preporučuju ranu socijalizaciju i dosljedan trening.

Izvor: Alina Ziabrieva/Shutterstock

Mogu da budu veoma privrženi vlasnicima, a kod pojedinih pasa primjećena je i anksioznost zbog odvajanja. Takođe mogu da naslijede poznatu "pričljivost" sibirskog haskija, pa pomski nije uvijek tih pas, uprkos malim dimenzijama.

Koliko živi pomski?

Prema PetMD-u, očekivani životni vijek pomski rase je približno 12 do 15 godina. Ipak, još uvijek nema toliko dugoročnih podataka o njegovom zdravlju kao kod rasa koje postoje decenijama ili vijekovima.

Među problemima koji su do sada zabilježeni nalaze se luksacija patele, odnosno iskakanje čašice koljena, alergije i displazija kukova. Pomski ima gustu dvostruku dlaku koja zahtjeva redovno četkanje, najčešće nekoliko puta nedjeljno, a naročito tokom perioda intenzivnog linjanja.

(MONDO)