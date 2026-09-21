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Zaštita prirodnog nasljeđa: U Banjaluci predstavljena poštanska marka sa motivima prašume Janj (Foto, video)

Zaštita prirodnog nasljeđa: U Banjaluci predstavljena poštanska marka sa motivima prašume Janj (Foto, video)

Autor Haris Krhalić Izvor Mondo
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Poštanska marka sa motivima Strogog rezervata prirode prašume Janj predstavljena je danas u Banjaluci.

Promocija poštanske marke sa motivima prašume Janj Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ovu jedinstvenu poštansku marku kreirali su Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa u saradnji sa Poštama Srpske.

Direktorica Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Jasna Milešević istakla je značaj ove marke koja je posvećena zaštiti i promociji prešume Janj kod Šipova koja je službeno uvrštena na UNESCO listu svjetske baštine krajem jula 2021. godine.

Janj je prvo prirodno dobro iz BiH koje je dospjelo na ovu prestižnu listu.

“Ova vrsta promcije prirode ostaje i naš trajni ambasador u svijetu. Ova marka nosi dva jedinstvena motiva, a urađena je u 7.000 prijeraka”, rekla je izvršna direktorica za prodaju i marketing Pošta Srpske Dijana Grujić.

Promociji je pristustvovao i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić koji je poručio da ovakve aktivnosti Srpsku stavljaju na svjetsku mapu, kao što je to slučaj I sa poštanskim markama koje su prethodile ovoj posvećenoj prašumi Janj.

“Ovo su naše ljepote koje se nalaze na svjetskim listama i obilaze planetu”, rekao je on.

(Mondo)

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Tagovi

Pošte Srpske poštanske marke prašuma janj

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