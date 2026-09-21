Poštanska marka sa motivima Strogog rezervata prirode prašume Janj predstavljena je danas u Banjaluci.
Ovu jedinstvenu poštansku marku kreirali su Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa u saradnji sa Poštama Srpske.
Direktorica Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Jasna Milešević istakla je značaj ove marke koja je posvećena zaštiti i promociji prešume Janj kod Šipova koja je službeno uvrštena na UNESCO listu svjetske baštine krajem jula 2021. godine.
Zaštita prirodnog nasljeđa: U Banjaluci predstavljena poštanska marka sa motivima prašume Janj (Foto, video)
Janj je prvo prirodno dobro iz BiH koje je dospjelo na ovu prestižnu listu.
“Ova vrsta promcije prirode ostaje i naš trajni ambasador u svijetu. Ova marka nosi dva jedinstvena motiva, a urađena je u 7.000 prijeraka”, rekla je izvršna direktorica za prodaju i marketing Pošta Srpske Dijana Grujić.
Promociji je pristustvovao i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić koji je poručio da ovakve aktivnosti Srpsku stavljaju na svjetsku mapu, kao što je to slučaj I sa poštanskim markama koje su prethodile ovoj posvećenoj prašumi Janj.
“Ovo su naše ljepote koje se nalaze na svjetskim listama i obilaze planetu”, rekao je on.
(Mondo)