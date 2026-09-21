Poštanska marka sa motivima Strogog rezervata prirode prašume Janj predstavljena je danas u Banjaluci.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ovu jedinstvenu poštansku marku kreirali su Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa u saradnji sa Poštama Srpske.

Direktorica Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Jasna Milešević istakla je značaj ove marke koja je posvećena zaštiti i promociji prešume Janj kod Šipova koja je službeno uvrštena na UNESCO listu svjetske baštine krajem jula 2021. godine.

Vidi opis Zaštita prirodnog nasljeđa: U Banjaluci predstavljena poštanska marka sa motivima prašume Janj (Foto, video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 13 13 / 13

Janj je prvo prirodno dobro iz BiH koje je dospjelo na ovu prestižnu listu.

“Ova vrsta promcije prirode ostaje i naš trajni ambasador u svijetu. Ova marka nosi dva jedinstvena motiva, a urađena je u 7.000 prijeraka”, rekla je izvršna direktorica za prodaju i marketing Pošta Srpske Dijana Grujić.

Promociji je pristustvovao i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić koji je poručio da ovakve aktivnosti Srpsku stavljaju na svjetsku mapu, kao što je to slučaj I sa poštanskim markama koje su prethodile ovoj posvećenoj prašumi Janj.

“Ovo su naše ljepote koje se nalaze na svjetskim listama i obilaze planetu”, rekao je on.

(Mondo)