Kanta od Jupola: Jedina stvar koju nećete naći na deponijama širom Balkana (Foto)

Kanta od Jupola na Balkanu ima bezbroj namjena – od kiseljenja kupusa i turšije do sadnje cvijeća i uzgoja glista.

Izvor: mondo/ai

Svaka poštena kuća na Balkanu ima kesu punu kesa i bar nekoliko kanta od Jupola.

Famozna kanta je možda jedina stvar koju ni jedan pravi domaćin neće baciti dok se maksimalno ne pohaba.

Najtraženije su one najveće – od 25 litara, jer to je nekako idealna kubikaža za skoro sve.

U njoj možete da kiselite kupus i turšiju, da donosite drva, da berete u nju voće, možete u nju da zasadite cvijeće, da uzgajate gliste...

Jedan majstor, koga smo pitali što su baš te kante toliko omiljene kazao nam je: „Da sam mogao, dijete iz bolnice bi u toj kanti iznio“.

"Jupolka" nije samo posuda - ona je i mjera.

U nekim dijelovima Balkana čućete seljake kako kažu da hrane životinje "po jedna jupolka ujutro i uveče".

Ili, kad se priča da je godina bila slaba, pa se kaže: "Ni pola jupolke nije bilo".

Dakle, evo za šta se sve može iskoristiti kanta od Jupola, a vi nam javite za šta vama služi...

(MONDO)