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Nevjerovatan podvig: Biciklima obišli 27 evropskih zemalja za četiri mjeseca

Nevjerovatan podvig: Biciklima obišli 27 evropskih zemalja za četiri mjeseca

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Jozefina Rutkovski i njen partner Jonas Dajhman uspješno su zajedno prešli biciklima 24.000 kilometara po Evropi, prenosi agencija DPA.

Biciklima obišli 27 evropskih zemalja Izvor: Shutterstock

Oni su svoju avanturu započeli iz Minhena 25. aprila, gdje su se i vratili na kraju epskog podviga.

"Devet sati vožnje svakog dana tokom tako dugog perioda bez dana odmora iscrpljuje vaše rezerve, pogotovo zato što su zalihe bile veoma ograničene, posebno u istočnoj Evropi", rekao je Dajhman.

S druge strane, dodao je Dajhman (39), oduševili su ih raznolikost pejzaža u 27 zemalja kroz koje su putovali, gostoprimstvo i mnogi divni susreti širom Evrope.

Par se prvo uputio ka Italiji, zatim je putovao u smjeru kazaljki na satu po evropskim zemljama, a zbog rata nisu išli u Ukrajinu i Rusiju.

Oni nisu imali tim za podršku, pa su sami morali da nose svoj prtljag i namirnice.

Dajhman je poznat po svojim ekstremnim sportskim podvizima, a za samo tri i po sedmice planira da istrči 30 maratona tokom 30 uzastopnih dana širom njemačke pokrajine Baden-Virtemberg za humanitarnu inicijativu "Muv it".

(Srna)

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