Novi Sad među 100 najboljih: Beograd, Zagreb i Budimpešta nisu na biciklističkoj mapi svijeta

Autor Dušan Volaš
0

Kako se ističe, ispred Novog Sada se našla Ljubljana, dok drugih gradova iz okruženja, poput Beograda, Budimpešte ili Zagreba nema na mapi.

Novi Sad na 84. mestu gradova sa najboljom biciklističkom infrastrukturom Izvor: Maja Tomic/Shutterstock

Novi Sad je ušao u 100 gradova, iz 44 države, koji imaju razvijenu i dobru biciklističku infrastrukturu, podaci su indeksne rang liste koju sastavlja "Copenhagenize" (danska mreža koja se bavi promocijom biciklističke infrastrukture).

Novi Sad zauzeo je 84. mjesto, a ovo priznanje pokazuje da je sve više "biciklistički grad", ali i da ima prostora za poboljšanje.

Kopenhagen
Izvor: fotopanorama360 / Shutterstock.com

Prvo mjesto je zauzeo Utreht u Holandiji, drugo Kopenhagen, a treće mjesto otišlo je u Gent, belgijski grad.

Promocija biciklizma na najvišem nivou

Grad Novi Sad godinama unazad ulaže u biciklističke staze, takmičenja koja se tiču profesionalnog biciklizma, ali i dodjeljuje subvencije za kupovinu dvotočkaša.

Ove godine je izdvojeno 18 miliona dinara za subvencije za kupovinu bicikala u najnovijem konkursu, koji je održan u septembru - po 12.000 dinara otišlo je ruke 1.500 Novosađana.

Gent
Izvor: EUpravo zato/Nataša Pavlović

Omiljeno prevozno sredstvo sugrađana uskoro će se naći na stazi Novi Sad – Rumenka – Irmovo – Čenej, čiji se početak druge faze izgradnje uskoro očekuje.

U oktobru ove godine, Grad Novi Sad je saopštio da trenutno ima oko 150 km biciklističkih staza, od čega je značajan dio izgrađen posljednjih godina, a prema zvaničnim gradskim planovima, planirano je da se izgradi još staza i proširenje postojećih.

(Dnevnik.rs)

