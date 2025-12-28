Afera "Koverta": Pritvor za dekana Stomatološkog fakulteta i mjere zabrane za glavnu inspektorku

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor dekanu Stomatološkog fakulteta Muhamedu Ajanoviću i mjere zabrane inspektorki Dalili Hakalović, osumnjičenima za zloupotrebu položaja i primanje mita.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor dekanu Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Muhamedu Ajanoviću i mjere zabrane glavnom prosvjetnom inspektoru Dalili Hakalović, osumnjičenima za zloupotrebu položaja i primanje mita da bi se Ajanoviću produžio mandat.

Hakalovićevoj su određene mjere zabrane sastajanja i kontaktiranja ili povezivanja na bilo koji način sa svjedocima.

Zabranjen joj je i prilazak na udaljenosti od 100 metara svjedocima i bilo kojem radniku Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Njoj je zabranjeno obavljanje službenih dužnosti inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, saopšteno je iz Opštinskog suda u Sarajevu.

Ajanović i Hakalovićeva uhapšeni su u okviru predmeta "Koverta".

Dekanu se na teret stavlja i primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.