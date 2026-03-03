Izabran novi vrhovni vođa Irana

Novi vrhovni vođa Irana je sin Alije Hamneija, Modžtaba Hamnei.

Izvor: Morteza Nikoubazl / Zuma Press /Represented by ZUMA Press, Inc.

Izabran je novi vrhovni vođa Irana nakon ubistva Alije Hamnejia u subotu 28. februara, prvog dana izraelsko-američke vojne operacije "Epski bes". Prema informacijama iranske agencije "Iran International", novi vrhovni vođa je njegov sin, Modžtaba Hamnei.

Njega je izabrala skupština stručnjaka, takozvana "Skupština eksperata". Izraelska vojska je danas pogodila sedište ove skupštine u gradu Kom.

Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i predsednik Irana Mahmud Ahmadinežad.