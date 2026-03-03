logo
Pogođen američki konzulat u Dubaiju: Panika na ulicama, pojavio se strašan snimak (Video)

Autor Dušan Volaš
0

Pogođen američki konzulat u Dubaiju.

Pogođen američki konzulat u Dubaiju Izvor: X/Clash Report

Mediji iz Dubaija su javili da je večeras pogođena zgrada američkog konzulata u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), prenosi "Gardijan". Prve informacije kažu da nema povrijeđenih.

Na društvenim mrežama se pojavio i snimak nakon udara iranskih dronova. Vidi se gust oblak crnog dima iznad konzulata i panika na ulicama.

