Sastanak Minića i Stanivukovića: Uskoro otvaranje mosta u Česmi

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da je sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem imao produktivan sastanak, koji će rezultirati skorašnjim završetkom radova na mostu preko rijeke Vrbas u banjalučkom naselju Česma.

Izvor: Srna/Nenad Stupar

"Ovi i slični projekti su važni jer servisiramo realne potrebe najvećeg grada Republike Srpske. Dakle, ovakvim sastancima gdje je u pitanju javni interes pokazujemo spremnost da realizujemo ozbiljne javne projekte, kao što je most u Česmi koga smo zajedno gradili", rekao je Minić novinarima nakon što je u svom kabinetu u Banjaluci razgovarao sa Stanivukovićem.

On je rekao da će biti rješavani i drugi bitni infrastrukturni problemi Banjaluke, te da je jedan od ciljeva što bolji protok saobraćaja.

"Radićemo zajedno i u vezi sa izgradnjom Naučno-tehnološkog parka da građani shvate da se Vlada Republike Srpske i lokalne vlasti izdižu iznad dnevne politike, radeći značajne projekte za njih", rekao je Minić i najavio da će uskoro predstavnici Vlade održati još jedan sastanak sa banjalučkom Gradskom upravom da se građanima pokaže sve što se radi i realizuje.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović precizirao je da se očekuje da do 20. marta most u naselju Česma bude pušten u upotrebu i na korist svim građanima.

"U vezi s tim mostom smo riješili sve imovinske probleme i radovi se privode kraju", rekao je Stevanović koji je prisustvovao sastanku.

On je potvrdio da će Vlada Republike Srpske rješavati sve potrebne imovinske i druge stvari radi izgradnje mosta u Docu.

Gradonačelnik Banjaluke rekao je da je sastanak sa predstavnicima Vlade Republike Srpske bio produktivan u smislu razvoja grada i Srpske.

"Most u Česmi trebalo bi da bude gotov za 15, 20 dana na zadovoljstvo mještana. Dalje idemo zajedničkim snagama. Inače, most u Docu biće najveći i najduži koji je Banjaluka izgradila. Objektivno, radove na njemu možemo početi tokom ljeta što potpuno mijenja vizuru grada", kaže Stanivuković.