Stanivuković nakon sastanka sa Sorekom: Banjaluka kreće u rekonstrukciju Parka „Petar Kočić“ i Staklenca

Gradonačelnik Draško Stanivuković razgovarao je u Banjaluci sa Luiđijem Sorekom, šefom Delegacije Evropske unija u BiH i specijalnim predstavnikom EU u BiH, a tom prilikom uručena je dokumentacija za rekonstrukciju i uređenje Staklenca i Parka „Petar Kočić“.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Stanivuković je istakao da su razgovarali o evropskom putu, reformama i projektima koji Banju Luku čine uređenijim i modernijim gradom, naglasivši značaj partnerstva sa EU kroz investicije, jačanje ekonomije i podršku putem dostupnih fondova.

"Posebno mi je drago što nam je ovom prilikom uručena dokumentacija za rekonstrukciju i uređenje Staklenca i Parka „Petar Kočić“. Za nas je veoma važna saradnja i iskreno partnerstvo sa Evropskom unijom, kroz investicije, jačanje ekonomije i svu podršku koju EU pruža putem dostupnih fondova", poručio je gradonačelnik.

On je zahvalio za podršku koju EU pruža gradu, posebno kada je riječ o uređenju Doma omladine i izgradnji Centra kreativnih industrija u Lazarevu.

Gradonačelnik je upozorio i na ozbiljnu zabrinutost zbog moguće blokade sredstava namijenjenih BiH, navodeći da bi, ukoliko reformska agenda ne bude ispunjena, značajna sredstva mogla biti preraspoređena drugim državama.

"Podrška Evropske unije ovim projektima jasan je signal da Banjaluka ide naprijed, da zna šta su joj prioriteti i da ima partnere koji prepoznaju našu viziju razvoja. Ipak, izražena je i ozbiljna zabrinutost zbog moguće blokade sredstava namijenjenih BiH. Ukoliko se ne ispuni reformska agenda, ogromna količina novca biće preraspoređena drugim državama. To nije političko pitanje, to je pitanje odgovornosti prema građanima i budućnosti koju ne smijemo propustiti", kazao je gradonačelnik.

Naglasio je da evropski put nije deklarativan cilj, već konkretna prilika za razvoj, stabilnost i bolji život građana, te da svi nivoi vlasti moraju pokazati odgovornost i jasnu opredijeljenost ka reformama.