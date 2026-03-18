Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Tužilaštvo obustavilo postupak protiv investitora u Mednoj: Zagađenje ocijenjeno kao nedovoljno za krivično djelo

Autor Dušan Volaš
Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci donijelo je odluku o obustavi istrage protiv preduzeća “Medna NV” i odgovornog lica, investitora u rudniku „Medna“, uprkos nalazima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Obustavu istrage Tužilaštvo pravda birokratskim propustom institucija i činjenicom da se negativni uticaj nije proširio na „širi prostor“ opštine Ključ, piše portal Capital.

Centar za životnu sredinu je krajem pretprošle godine podnio krivičnu prijavu protiv pomenutog preduzeća zbog prisustva teških metala u potocima Grabovac i Medljanska rijeka te u rijeci Sani, koji su dokazani laboratorijskim analizama.

Ovo je rezultat dvogodišnjeg istraživanja i uzimanja uzoraka vode u okolini rudnika Medna, a u krivičnoj prijavi je bilo obuhvaćeno ukupno pet krivičnih djela i to zagađivanje životne sredine i zagađivanje životne sredine opasnim materijama, zagađivanje hrane i vode za ishranu, odnosno za napajanje životinja, te neizvršenje odluka nadležnih organa o mjerama zaštite životne sredine.

Dragan Ostić iz Centra za životnu sredinu kaže da svjedočimo tome da institucije peru ruke od odgovornosti čak i kada su dokazi o zagađenju crno na bijelo.

"OJT Banjaluka je odlučilo da obustavi istragu protiv rudnika 'Medna NV', iako je Institut za javno zdravstvo potvrdio da je koncentracija olova u vodi bila čak 50 puta veća od dozvoljene", rekao je Ostić.

Dodao je najviše šokira obrazloženje Tužilaštva.

"Oni kažu da ovo ekstremno zagađenje nije krivično djelo jer se 'nije proširilo na širi prostor' opštine Ključ, te da rudnik nije bio dužan da prati stanje u potoku Grabovac jer je to neko u institucijama “ispustio iz vida” prilikom izdavanja dozvola", upozorava Ostić.

Dodaje da je ovo veoma opasna poruka koja glasi: "Ako institucija napravi propust u papirima, vi slobodno možete da kršite zakon bez straha od posljedica".

U Centru za životnu sredinu su objavili da je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske utvrdio prisustvo olova u koncentraciji čak 50 puta većoj od referentne, te gvožđa i aluminijuma u višestruko uvećanim količinama, odnosno iznosima.

Kažu da ne prihvataju ovakvo tumačenje zakona po kojem se zagađenje mjereno desetinama puta iznad dozvoljenog smatra “nedovoljnim” za procesuiranje.

Navode da su iskoristili pravo na pritužbu Glavnom okružnom javnom tužiocu.

"Capital" je ranije objavio da je u oazi netaknute prirode sela Medna iznikao rudnik uglja „Medna“ koji nemilosrdno uništava prirodne ljepote ovog mjesta, a pored toga predstavlja ogromnu opasnost za bezbjednost saobraćaja s obzirom na to da se separacija uglja vrši na samom magistralnom putu.

Rudnik, koji je 2022. godine na tom lokalitetu otvorila firma “Medna NV“, nalazi se nadomak hrama Rođenja presvete Bogorodice u Mednoj, a pojedini stanovnici se žale da im jalovinom iz rudnika zatrpavaju imanja.

Iz Centra za životnu sredinu su i tada upozoravali da su obližnji vodotoci prepuni teških metala.

Medna rudnik Mrkonjić Grad

