Viši sud u Negotinu odlučuje o početku suđenja za ubistvo Danke Ilić: Formirano vijeće, sve zavisi od jedne odluke

Viši sud u Negotinu formirao je vijeće koje treba da donese odluku od koje zavisi početak suđenja Srđanu Jankoviću i Dejanu Dragijeviću u slučaju nestanka i ubistva Danke Ilić.

Viši sud u Negotinu, čiju je optužnicu Apelacioni sud u Nišu, vezano za sumnju na ubistvo Danke Ilić (2), procesuiralo, formirao je veće od čije odluke zavisi početak suđenja dvojici osumnjičenih za ubistvo, Srđanu Jankoviću i Dejanu Dragijeviću.

"Veće pred sobom ima zakonske mogućnosti da donese dvije odluke od kojih će vremenski zavisiti i početak suđenja", saznaje se od nadležnih.

Apelacioni sud u Nišu potvrdio je dio optužnice zbog sumnje na ubistva male Danke protiv Jankovića i Dragijevića, ali nije potvrdio, odnosno ukinuo je dio optužnice koji se odnosi na oca Dejana Dragijevića, Radoslava Dragijevića.

"Sada Veće sudija u Negotinu može kao prvu opciju osloboditi Radoslava Dragijevića i u tom slučaju bi se odmah krenulo u postupak pripreme suđenja. Međutim, veće sudija ima zakonsko pravo i da vrati Višem tužilaštvu u Zaječaru optužnicu protiv Radoslava Dragijevića na dopunu. Ako se to dogodi, onda Više zaječarsko tužilaštvo nanovo radi optužnicu koju dalje procesuira do Apelacionog suda u Nišu. To može dugo potrajati, tako da bi u tom slučaju suđenje počelo mnogo kasnije, čak i više mjeseci", saznaje se od nadležnih.

Kako se saznaje iz Višeg suda u Zaječaru, protiv Radoslava Dragijevića nije vođena istraga, već skraćeni postupak.

"U njegovom slučaju zaprijećena kazna je do osam godina i po zakonu, tada se ne vodi istraga već skraćeni postupak", rekli su u Višem zaječarskom tužilaštvu.

Da podsjetimo, optužnica je teretila starijeg Dragijevića za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Danka Ilić iz Bora nestala je 26. marta 2024. godine sa zapuštenog imanja njene majke Ivane u Banjskom Polju. Tužilaštvo smatra da je djevojčica sama izašla na glavni put gde su je automobilom "fijat panda" udarili optuženi Srđan Janković i Dejan Dragijević, koji su u to vrijeme bili službeno u Banjskom Polju, budući da su zaposleni u JKP "Vodovod".

Kako tužilaštvo dalje smatra, pošto su djevojčicu udarili kolima, unijeli su je u vozilo i zadavili, a tijelo su bacli na deponiju. Dva dana kasnije, navodno, tijelo su premestili na nepoznatu lokaciju i ono do danas nije nađeno.

