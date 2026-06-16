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Minić kritikovao Stanivukovića: Savjetnici mu nose sprej za dah i košulju

Minić kritikovao Stanivukovića: Savjetnici mu nose sprej za dah i košulju

Autor Nikolina Damjanić
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Tokom sjednice Narodne skupštine na kojoj se raspravlja o rebalansu budžeta za 2026. godinu, predsjednik Vlade RS Savo Minić uputio je oštre kritike na račun gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, komentarišući i najave mogućih protesta u vezi sa budžetom.

Duel Izvor: MONDO

Minić je, osvrćući se na najave blokada u Banjaluci ispred Narodne skupštine, poručio da su određeni potezi opozicije politički performans, te kritikovao način upravljanja gradskim budžetom.

"On je postavio neki sat koji broji zaduženje, slikovnice i satovi – to su igrarije. Znate li koliko je 15 miliona maraka u budžetu Banjaluke, ili 35 miliona za javnu rasvjetu koja već radi? To je 12,5 odsto gradskog budžeta. Je li to nije prezaduživanje?", rekao je Minić.

On je dodao da bi se ista sredstva, prema njegovom mišljenju, mogla usmjeriti na infrastrukturne projekte poput bolnica i kolektora, koji bi imali direktan uticaj na građane.

"Žao mi je što se ovo dešava. Neka se prave srca po kružnim tokovima, ali od toga se ne živi", istakao je premijer RS.

Minić je naveo da bi bez problema prisustvovao sjednici Narodne skupštine i u slučaju najavljenih protesta, bez obezbjeđenja.

U nastavku obraćanja osvrnuo se i na broj savjetnika u gradskoj administraciji.

"Otkud 50 i nešto savjetnika? Ja imam osam. Nisu to svi savjetnici, tu su i oni što nose sprej za dah, košulju i slično", rekao je Minić.

Premijer je kritikovao i, kako je naveo, način predstavljanja ličnog bogatstva i imovine gradonačelnika Banjaluke, dovodeći u pitanje navode o finansijskoj samostalnosti.

"Otkud vam tojota i Mercedes G klase? Svi imaju milijarde pa dali sinu, a on neće ni platu da uzima. Nismo mi glupi", poručio je Minić.

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Tagovi

Draško Stanivuković Savo Minić budžet

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