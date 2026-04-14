Duel Minića i Stanivukovića: Teške riječi, međusobne prozivke, a malo konkretnih odgovora (Foto/Video)

TV duel premijera Save Minića i gradonačelnika Draška Stanivukovića otvorio je brojna pitanja, ali ponudio malo konkretnih odgovora, uz nejasnu organizaciju i česta upadanja u riječ, zbog čega je rasprava više ličila na političko prepucavanje nego na sadržajnu debatu.

Izvor: Nikolina Damjanić, mondo.ba

U Kući Milanovića održan je TV duel između premijera Save Minića i gradonačelnika Draška Stanivukovića, koji je obilježila oštra rasprava o robnim rezervama, zapošljavanju u gradskoj upravi, odnosu prema privatnicima i političkoj saradnji, uz niz međusobnih optužbi i ličnih prozivki.

Minić je ocijenio da su robne rezerve zastario koncept, naglašavajući da budućnost leži u strateškim rezervama, dok je Stanivuković uzvratio da ovaj model i dalje postoji u zemljama regiona, navodeći primjere intervencija iz robnih rezervi u Srbiji.

Premijer je poručio da je u emisiju došao isključivo zbog građana, uprkos protivljenju saradnika, te optužio Stanivukovića da politički performans koristi za ličnu promociju. S druge strane, gradonačelnik je istakao da građani treba da ocijene “ko je čiji nivo”, podsjećajući na izborne rezultate i legitimitet koji ima.

“Kada sam postao gradonačelnik imao sam 55.000 glasova, a u drugom mandatu 50.000 glasova. Vi kada ste počinjali u Šamcu imali ste 400 glasova, niste mogli ni biti odbornik”, naveo je Stanivuković.

Minić je imao primjedbe na način na koji Stanivuković vodi Grad Banjaluku, za koji tvrdi da nikad nije bio gori i prljaviji.

“Vi ste 2020. napravili političkog invalida, rekli da nećete sa SNSD-om i ne možete ništa da napravite. Niste sposobni da budete gradonačelnik. Šest godina nam prodajete slike i video-klipove. Sjećate se šta ste sve obećali”, upitao je Minić.

Rasprava se dodatno zaoštrila oko zapošljavanja u Gradskoj upravi. Minić je naveo da je broj radnika povećan sa 731 na više od 800, uz planirano dalje širenje, te kritikovao troškove i organizaciju sistema.

Stanivuković je odgovorio da je povećanje posljedica jačanja službi poput vatrogasne, te naveo infrastrukturne projekte i legalizaciju objekata kao konkretne rezultate uprave.

“Vi morate da odgovorite da li birate da budete dobar kum ili premijer. Razumijem da vam se ne dopada moj rad i da nisam u stanju da formiram skupštinsku većinu, ali mi je bitnije šta građani misle”, rekao je Stanivuković.

Jedna od tema bila je i neradna nedjelja, za koju je Stanivuković rekao da je više puta predlagana, ali da nije dobila podršku, dok je Minić isticao nedosljednosti u gradskim politikama i potezima gradonačelnika.

“Zakon o lokalnoj samoupravi ne dozvoljava neradnu nedjelju, predlagali smo je 11 puta. U Srpskoj je trenutno 35 opština koje su izrazito nerazvijene, boli li vas to”, upitao je Stanivuković.

U dijelu emisije otvorena su i pitanja političkih odnosa i optužbi, uključujući tvrdnje o zapošljavanju po političkoj liniji, upravljanju javnim preduzećima i ranijim privatizacijama u Banjaluci.

Takođe, postojale su uzajamne kritike na račun saradnika, kako gradonačelnika tako i premijera Minića, kojeg je Stanivuković prozvao za slučaj „Komsar“.

“Volio bih da ste od svega što ste nabrojali uradili jednu Drinu, izvinjavam se, trećinu. Moji saradnici nemaju nikakve nadimke”, rekao je Minić.

Stanivuković je pozvao Minića da izvrši inspekciju kako njegovih saradnika, tako i imovine njegovih roditelja.

Minić je imao primjedbu zašto mu Stanivuković nije odgovorio na pitanje koliko Ustav ima članova, što je gradonačelnik nazvao pitanjem iz kviza.

Stanivuković je optužio vlast Savez nezavisnih socijaldemokrata da je “ogolila” gradska preduzeća, dok je Minić uzvratio kritikama na račun rezultata gradske administracije.

“Pitate me o preduzećima u Gradu Banjaluci, privatizovali ste Toplanu, Čistoću, javni prevoz, sve za vrijeme SNSD-a. Nemamo javnih preduzeća, ogoljena je Banjaluka za vrijeme SNSD-a”, rekao je Stanivuković.

Iako se prije samog susreta govorilo da li je ovaj duel ujedno najava za izbore, jer Stanivuković pretenduje na poziciju predsjednika RS, dok se u političkim krugovima i Savo Minić spominje kao kandidat, upravo je i to pitanje otvoreno.

Premijer Savo Minić naveo je da, za razliku od Stanivukovića, nema te ambicije.

“Ja nisam kandidat, ne pretendujem na to”, rekao je Minić, na šta je Stanivuković odgovorio da nakon ovog susreta misli da i ne može da bude kandidat jer je, kako je rekao, pokazao institucionalnu nezrelost.

Emisiju je obilježila i simbolična epizoda kada je Stanivuković donio ilustracije „Gori život“, koje je Minić nazvao “slikovnicama”, optužujući ga da izbjegava konkretne odgovore i vodi politiku kroz performans.

“Evo, stalno potencirate priču o kumovanju. Hoćete da vas okumim”, upitao je Minić, što je Stanivuković odbio.

Uprkos povremenim pokušajima smirivanja tona, duel je protekao u oštroj i ličnoj polemici, uz niz međusobnih optužbi i suprotstavljenih stavova o ključnim pitanjima upravljanja Banjalukom i Republikom Srpskom, bez konkretnih odgovora.