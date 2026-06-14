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Tramp slavi 80. rođendan u Bijeloj kući: U dvorištu postavljen ring, neviđen spektakl za više hiljada ljudi

Tramp slavi 80. rođendan u Bijeloj kući: U dvorištu postavljen ring, neviđen spektakl za više hiljada ljudi

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Donald Tramp danas obilježava 80. rođendan u Bijeloj kući, u trenutku kada se suočava sa ratom, političkim pritiscima i padom podrške u javnosti.

Donald Tramp proslavlja 80 rođendan Izvor: Shutterstock/rarrarorro

Američki predsjednik Donald Tramp danas puni 80 godina, a rođendan će obilježiti u Bijeloj kući u Vašingtonu, u prisustvu članova administracije, visokih državnih zvaničnika i republikanskih saveznika.

Proslava dolazi u trenutku kada se njegova administracija suočava sa ozbiljnim spoljnopolitičkim i ekonomskim izazovima, uključujući rat sa Iranom, rast troškova života i pad podrške u pojedinim istraživanjima javnog mnjenja.

Prema najavama iz Bijele kuće, na Južnom travnjaku biće organizovan veliki skup kojem će prisustvovati više hiljada ljudi, dok se očekuje dolazak članova vlade, kongresmena i drugih visokih zvaničnika.

U okviru programa planiran je i događaj u organizaciji UFC-a, koji organizatori predstavljaju kao deo šireg obilježavanja 250 godina od potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.

Pojedini američki mediji ocjenjuju da skup ima i snažnu političku dimenziju, jer se održava u trenutku kada se Tramp suočava sa kritikama zbog politike prema Iranu, visokih cijena goriva i obnovljene zabrinutosti zbog inflacije.

Dodatne polemike izazvali su i troškovi organizacije. Iako Tramp tvrdi da najveći deo finansiranja dolazi od privatnih partnera, pojedini zvanični dokumenti ukazuju na značajno angažovanje državnih službi i korišćenje javnih resursa.

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Donald Tramp rođendan SAD

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