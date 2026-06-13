Iranska vojska odmah demantovala Trampa: "Potpisivanje sporazuma se sutra neće dogoditi"

Iranska revolucionarna garda demantuje Trampa da se u nedjelju 14. juna potpisuje mirovni sporazum o kraju rata na Bliskom istoku.

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Nakon što je američki predsjednik Donald Tramp objavio cijelom sijvetu da je za sutra zakazano potpisivanje primirja sa Iranom o završetku rata na Bliskom istoku, iranska revolucionarna vojska se hitno oglasila i demantovala je američkog predsjednika, prenosi "Skaj Njuz". Iranska vojska se oglasila saopštenjem na svom "Telegram" kanalu i demantovali su američkog predsjednika kog su optužili da laže.

"Trampovo neobično insistiranje da će sporazum biti potpisan sutra je test za pregovarački tim Irana. Trampova najava se dogodila uprkos eksplicitnoj izjavi pregovaračkog tima Irana da memorandum nije završen, potpisivanje se sutra neće dogoditi.

Tramp želi da spoji potpisivanjemirovnog sporazuma sa svojim sutrašnjim rođendanom. Želi to da pretvori u javni događaj", navodi se u saopštenju iranske revolucionarne vojske.

Tramp je u svojoj objavi najavio potpisivanje mirovnog sporazuma za sutra, u nedjelju 14. juna. Međutim, na samom kraju je naveo da bi Sjedinjene Američke Države mogle da upotrebe i "druge metode" za koje se nada da više neće morati da se koriste ako se potpiše mirovni sporazum sa Iranom kako bi se priveo kraju rat na Bliskom istoku.

Da podsjetimo, za vikend bi trebalo da potpišu sporazum Sjedinjene Države i Iran o okončanju rata na Bliskom istoku koji traje od subote 28. februara ove godine. Nekoliko američkih aviona je navodno poletjelo ka Ženevi u Švajcarskoj pre nekoliko dana gdje bi trebalo da se održe završni pregovori sa Iranom, a američku delegaciju predvodi američki potpredsjednik Džejms Di Vens.