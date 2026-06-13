Tramp najavio potpisivanje sporazuma sa Iranom: Ovo je prvi potez nakon kraja rata na Bliskom istoku

Tramp najavio potpisivanje mirovnog sporazuma sa Iranom za nedjelju kada bi trebalo da se otvori i Ormuski moreuz.

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Američki predsjednik Donald Tramp se oglasio na svojoj društvenoj mreži "Truth social" povodom potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom o završetku rata na Bliskom istoku. Prema njegovoj najavi, sporazum bi trebalo da bude potpisan u nedjelju 14. juna.

"Sporazum Baraka Huseina Obame sa Iranom, JCPOA, bio je lak, prelijep i gladak put ka nuklearnom oružju, koje bi Iran imao prije šest godina i koje bi odavno koristio. Moj sporazum s Iranom je upravo suprotno od toga - zid koji sprečava nuklearno oružje!

U stvari, oni više ne žele nuklearno oružje, niti će ga imati, bilo kupovinom, razvojem ili bilo kojim drugim načinom nabavke. Sporazum bi trebalo da bude potpisan sutra, a odmah nakon što bude potpisan, Ormuski moreuz biće otvoren za sve.

Naš odnos sa Iranom je mnogo drugačiji i bolji nego što su ga imale prethodne administracije. Za razliku od Obaminih stotina milijardi dolara isplata njima, uključujući 1,7 milijardi dolara u gotovini, novac neće menjati vlasnika.

U odgovarajućem trenutku, kada se sve smiri, ući ćemo i preuzeti nuklearnu prašinu, duboko zakopanu ispod moćnih potonulih granitnih planina, zahvaljujući našim prelepim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, a zatim je razblažiti i uništiti, bilo u Iranu ili u Sjedinjenim Američkim Državama. Radujemo se saradnji sa Iranom i cijelim Bliskim istokom još dugo u budućnosti.

Nadamo se da će cijeli ovaj proces biti završen brzo, lako i glatko. Ako ne bude tako, imamo krajnju alternativu, za koju se nadamo da nikada više neće morati da bude upotrebljena!", objavio je američki predsednik.

Da podsetimo, za vikend bi trebalo da potpišu sporazum Sjedinjene Države i Iran o okončanju rata na Bliskom istoku koji traje od subote 28. februara ove godine. Nekoliko američkih aviona je navodno poletjelo ka Ženevi u Švajcarskoj prije nekoliko dana gde bi trebalo da se održe završni pregovori sa Iranom, a američku delegaciju predvodi američki potpredsjednik Džejms Di Vens.