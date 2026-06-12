Drastičan pad na berzama: Cijena nafte Brent potonula na najniži nivo u posljednja dva mjeseca

Cijena sirove nafte Brent strmoglavila se na 88,17 dolara po barelu, što je najniži nivo od aprila.

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Cijene sirove nafte na svjetskim tržištima doživjele su oštar pad, spustivši se na najniži nivo u gotovo dva mjeseca. Tokom posljednjeg trgovačkog dana, referentna nafta Brent potonula je na 88,17 američkih dolara po barelu.

Posljednji put Brent je bio na ovako niskim granicama 17. aprila, svega deset dana nakon što je zvanično objavljeno primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Iako su najnovije informacije o napretku u mirovnim pregovorima već u utorak privremeno gurnule cijenu ispod psihološke granice od 90 dolara, ovaj novi pad smatra se izuzetno značajnim.

Analitičari ističu da je tržište reagovalo uprkos tome što bezbjednosni rizici i dalje opterećuju regiju Bliskog istoka.

Blizu dogovor Amerike i Irana

Trgovci naftom i investitori očigledno su sve karte stavili na smirivanje sukoba i postepenu normalizaciju pomorskog saobraćaja kroz strateške tačke. Ovakav optimizam direktna je posljedica najnovijih vijesti da su Vašington i Teheran na korak do konačnog dogovora.

Uprkos ovom padu, cijena Brenta je i dalje znatno viša u odnosu na period prije izbijanja velike bliskoistočne krize. Podsjećanja radi, prije početka sukoba barel se kretao oko 72 dolara, dok je prosječna cijena tokom cijele 2025. godine bila znatno niža od današnje.