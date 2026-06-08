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Globalne cijene nafte u porastu

Globalne cijene nafte u porastu

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
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Globalne cijene nafte porasle su za tri odsto, navedeno je u objavljenim podacima o trgovanju.

Rastu cijene nafte globalno Izvor: Shutterstock

Od sinoć u 22.00 časa, cijena avgustovskih fjučersa za sirovu naftu marke "brent" porasla je za 3,03 odsto u odnosu na prethodno zatvaranje, na 95,93 dolara po barelu, dok je cijena julskih fjučersa za VTI naftu porasla za 3,3 odsto na 93,4 dolara po barelu.

Cijene nafte porasle su usljed eskalacije sukoba između Izraela i Irana.

Iran je sinoć ispalio nekoliko raketa na sjeverni Izrael.

Napad se dogodio samo nekoliko sati nakon što je Iran zaprijetio da će uzvratiti zbog nedavnih izraelskih vazdušnih napada na predgrađe Bejruta.

Iz kabineta izraelskog premijera ranije je objavljeno da je izraelska vojska napala južno predgrađe Bejruta kao odgovor na granatiranje Hezbolaha.

Prema Libanskoj nacionalnoj novinskoj agenciji /NNA/, izraelska vojska je pogodila dva stana u stambenim zgradama, a prijavljeno je da ima žrtava.

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