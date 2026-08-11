Vatrogasci štite borovu šumu: Situacija u Gacku stabilna, ali je požarna linija i dalje velika

Veliki požar u gatačkom selu Slivlja je pod kontrolom i situacija je stabilna, a vatrogasci će i treću noć dežurati, izjavio je komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović.

Izvor: Sanja Babić/Srna

Rudović je rekao da je požarna linija i dalje velika, nekoliko kilometara, na nepristupačnom terenu.

"Dalji razvoj situacije zavisiće od vjetra i vremenskih prilika", naveo je Rudović.

On je dodao da su vatrogasci i danas cijeli dan gasili vatru, a nastaviće i sutra, posebno na južnoj strani sela prema borovoj šumi da se ne bi zapalila.

U selu Slivlja kod Gacka prije dva dana izbio je veći požar, na nekoliko mjesta istovremeno, zahvativši travu i nisko rastinje.