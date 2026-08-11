Ništa od pokretanja RiTE "Ugljevik" dok se ne završi eksproprijacija

Savo Minić izjavio da RiTE „Ugljevik“ može biti pokrenut već danas, ali da bez završene eksproprijacije zemljišta proizvodnja ne bi bila sigurna i stabilna.

Izvor: Srna/Darko Šavija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je već danas moguće pokrenuti rad Rudnika i termoelektrane (RiTE) "Ugljevik", ali da bez završene eksproprijacije zemljišta proizvodnja ne bi bila sigurna i stabilna.

Problem će, naveo je, biti trajno riješen završetkom ovog procesa.

Minić je najavio da će tokom vikenda obići RiTE "Ugljevik", dodavši da je eksproprijacija u završnoj fazi, a nakon toga biće omogućen pristup kopu za koji je potvrđeno da posjeduje rudu.

"Treba reći da nije u redu što u ovom momentu RiTE `Ugljevik` ne radi. Naložio sam odgovornima da moraju biti aktivni 24 časa. Prenijeli su mi da je eksproprijacija jedini i ključni problem koji koči rješavanje ove situacije. Čekam povratnu informaciju o tome kada tačno možemo očekivati početak pune proizvodnje", izjavio je Minić novinarima u Banjaluci.

On je istakao da je neophodno promijeniti narativ i da svi građani počnu da vode računa o štednji električne energije.

Minić je napomenuo da je u čitavoj Evropi zabilježen veliki problem sa vodostajima rijeka, što već sada nagovještava globalne poteškoće u snabdijevanju strujom.

On je upozorio i na mogući domino efekat u energetskom sistemu, podsjetivši na havarije u Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori prije nekoliko godina, koje su se direktno odrazile i na stabilnost mreže u Republici Srpskoj.