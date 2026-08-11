logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bašar al-Asad osuđen na smrt: Bivši predsjednik Sirije proglašen krivim za zločine protiv čovječnosti

Bašar al-Asad osuđen na smrt: Bivši predsjednik Sirije proglašen krivim za zločine protiv čovječnosti

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Bivši predsednik Sirije Bašar al-Asad i nekadašnji šef političke bezbjednosti Atef Nadžib osuđeni su na smrt u Damasku zbog ubistava i zločina protiv čovečnosti.

Bašar al-Asad osuđen na smrt zbog zločina počinjenih tokom rata u Siriji Izvor: STRINGER / AFP / Profimedia

Bivši predsjednik Sirije Bašar al-Asad i Atef Nadžib, nekadašnji šef političke bezbjednosti u južnoj sirijskoj provinciji Dara, osuđeni su na smrtnu kaznu nakon što su proglašeni krivima za zločine počinjene tokom građanskog rata u toj zemlji.

Krivični sud u Damasku u utorak je proglasio Asada krivim za ubistvo s predumišljajem, dok je Nadžib osuđen za ubistvo s predumišljajem i mučenje.

Sud je utvrdio da zločini koje je izvršila Asadova vlada u provinciji Dara 2011. godine predstavljaju zločine protiv čovječnosti.

Al-Asad i njegov brat Maher pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici ušli u Damask u decembru 2014. godine.

Nadžib je kasnije pritvoren i postao je jedan od najviše rangiranih zvaničnika kojima se sudilo.

Nadžib je bivši brigadni general sirijske vojske koji je 2011. godine pod Asadovim režimom bio na čelu Odjeljenja za političku bezbjednost u južnoj sirijskoj provinciji Dera.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bašar al-Asad

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ