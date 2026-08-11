Bašar al-Asad osuđen na smrt: Bivši predsjednik Sirije proglašen krivim za zločine protiv čovječnosti

Bivši predsednik Sirije Bašar al-Asad i nekadašnji šef političke bezbjednosti Atef Nadžib osuđeni su na smrt u Damasku zbog ubistava i zločina protiv čovečnosti.

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Bivši predsjednik Sirije Bašar al-Asad i Atef Nadžib, nekadašnji šef političke bezbjednosti u južnoj sirijskoj provinciji Dara, osuđeni su na smrtnu kaznu nakon što su proglašeni krivima za zločine počinjene tokom građanskog rata u toj zemlji.

Krivični sud u Damasku u utorak je proglasio Asada krivim za ubistvo s predumišljajem, dok je Nadžib osuđen za ubistvo s predumišljajem i mučenje.

Sud je utvrdio da zločini koje je izvršila Asadova vlada u provinciji Dara 2011. godine predstavljaju zločine protiv čovječnosti.

Al-Asad i njegov brat Maher pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici ušli u Damask u decembru 2014. godine.

Nadžib je kasnije pritvoren i postao je jedan od najviše rangiranih zvaničnika kojima se sudilo.

Nadžib je bivši brigadni general sirijske vojske koji je 2011. godine pod Asadovim režimom bio na čelu Odjeljenja za političku bezbjednost u južnoj sirijskoj provinciji Dera.