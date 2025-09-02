logo
Pobjegao u Moskvu: Izdat nalog za hapšenje Bašara al Asada 1

Pobjegao u Moskvu: Izdat nalog za hapšenje Bašara al Asada

1

Izdati nalozi za hapšenje bivšeg predsjednika Sirije Bašara al Asada.

Izdat nalog za hapšenje Bašara al Asada Izvor: VLADIMIR GERDO / SPUTNIK / KREML/SPUTNIK POOL

Francuski sud izdao naloge za hapšenje bivšeg predsjednika Sirije Bašara el Asada, zajedno sa još šestoricom visokih bivših sirijskih zvaničnika, zbog ubistva dvojice novinara tokom bombardovanja grada pod kontrolom pobunjenika 2012. godine.

Mari Kolvin (56), Amerikanka koja je radila za The Sunday Times iz Britanije, i francuski fotograf Remi Ošlik (28), ubijeni su 22. februara 2012. u eksploziji u istočnom gradu Homsu.

Izvor: YouTube/Printscreen/ AFP News Agency

 Napad je bio usmjeren na novinarski centar gdje su takođe radili britanski fotograf Pol Konroj, francuska reporterka Edit Buvije i sirijski prevodilac Vael Omar, koji su tom prilikom povrijeđeni, prenosi Jerusalem Post.

"Izdavanje sedam naloga za hapšenje je odlučujući korak koji otvara put suđenju u Francuskoj za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti koje je počinio režim Bašara el Asada", izjavila je Klemans Bektart, advokatica pariske Međunarodne federacije za ljudska prava (FIDH) i roditelja Remija Ošlika, za Le Monde.

"Istraga je jasno utvrdila da je napad na improvizovani novinarski centar bio dio eksplicitne namjere sirijskog režima da cilja strane novinare kako bi ograničio medijsko izvještavanje o svojim zločinima i primorao ih da napuste grad i zemlju", dodao je Mazen Darviš, advokat i direktor Sirijskog centra za medije i slobodu izražavanja.

Pored Asada, nalozi se odnose i na njegovog brata Mahera el Asada, bivšeg šefa sirijske obavještajne službe Alija Mamluka i tadašnjeg načelnika generalštaba Alija Ajuba.

Izvor: VLADIMIR GERDO / SPUTNIK / KREML/SPUTNIK POOL

Ratni zločini

Najviši francuski sud već je u julu presudio da je nalog za hapšenje Asada bio nevažeći jer je izdat dok je još bio na funkciji, ali je naveo da sada može biti izdat novi nalog jer više nije aktuelni šef države.

Francuski istražni sudijeizdale su nalog u novembru 2023. nakon francuske istrage o napadima hemijskim oružjem u sirijskom gradu Dumi i oblasti Istočna Guta u avgustu 2013, u kojima je poginulo više od 1.000 ljudi.

Tadašnja Asadova vlada negirala je upotrebu hemijskog oružja tokom građanskog rata u zemlji koji je počeo 2011. godine. Asada su svrgnuli prošlog decembra i tada je pobjegao kod Putina u Moskvu. Islamistički pobunjenici, čiji je lider Ahmed el Šara, sada je vršilac dužnosti predsjednika.

(TELEGRAF/MONDO)

Brko

Gdje drugo. Jedan mučitelj i zločinac bježi kod drugog, paze se oni i drže se zajedno

