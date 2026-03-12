logo
Dio Obilićeva i Kočićevog vijenca bez grijanja: Sanacija kvarova u toku

Dio Obilićeva i Kočićevog vijenca bez grijanja: Sanacija kvarova u toku

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Stanovnici banjalučkih naselja Obilićevo i Kočićev vijenac danas su privremeno ostali bez grijanja zbog kvarova na distributivnoj mreži.

Dio Obilićeva i Kočićevog vijenca bez grijanja Izvor: Shutterstock

Iz preduzeća "Eko toplane" Banjaluka saopšteno je da je isporuka toplotne energije obustavljena kako bi se izvršila neophodna sanacija sistema. Pored pomenutih naselja, prekidom su pogođeni i korisnici u ulici Petra Rađenovića na broju 12.

Ekipe tehničke službe su na terenu i rade na otklanjanju kvarova kako bi sistem bio što prije funkcionalan.

"Uspostavljanje redovnog režima isporuke toplotne energije očekuje se do 18 časova", navode iz ovog preduzeća.

Još iz INFO

