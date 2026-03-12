Dio Obilićeva i Kočićevog vijenca bez grijanja: Sanacija kvarova u toku

Stanovnici banjalučkih naselja Obilićevo i Kočićev vijenac danas su privremeno ostali bez grijanja zbog kvarova na distributivnoj mreži.
Iz preduzeća "Eko toplane" Banjaluka saopšteno je da je isporuka toplotne energije obustavljena kako bi se izvršila neophodna sanacija sistema. Pored pomenutih naselja, prekidom su pogođeni i korisnici u ulici Petra Rađenovića na broju 12.
Ekipe tehničke službe su na terenu i rade na otklanjanju kvarova kako bi sistem bio što prije funkcionalan.
"Uspostavljanje redovnog režima isporuke toplotne energije očekuje se do 18 časova", navode iz ovog preduzeća.