Tržište nafte nestabilno: Brent skočio na 100 dolara po barelu

Cijena sirove nafte marke Brent dostigla je 100 dolara po barelu, nakon rasta od devet odsto na azijskim tržištima.

Izvor: Shutterstock

Cijene nafte nisu pale ni nakon što su desetine zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju, objavile da će osloboditi rekordne količine strateških rezervi za vanredne situacije, javio je Bi-Bi-Si.

Iran je nastavio da prijeti brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, tranzitnu rutu kroz koju prolazi oko petine svjetske nafte.

Sirova nafta u SAD porasla je za devet odsto i dostigla cijenu od 95,27 dolara po barelu.

Cijene nafte u ponedjeljak su prešle 110 dolara po barelu, nakon čega su nastavile da značajno variraju.

(Srna)