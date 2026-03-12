logo
Tržište nafte nestabilno: Brent skočio na 100 dolara po barelu

Tržište nafte nestabilno: Brent skočio na 100 dolara po barelu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Cijena sirove nafte marke Brent dostigla je 100 dolara po barelu, nakon rasta od devet odsto na azijskim tržištima.

Nafta Izvor: Shutterstock

Cijene nafte nisu pale ni nakon što su desetine zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju, objavile da će osloboditi rekordne količine strateških rezervi za vanredne situacije, javio je Bi-Bi-Si.

Iran je nastavio da prijeti brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, tranzitnu rutu kroz koju prolazi oko petine svjetske nafte.

Sirova nafta u SAD porasla je za devet odsto i dostigla cijenu od 95,27 dolara po barelu.

Cijene nafte u ponedjeljak su prešle 110 dolara po barelu, nakon čega su nastavile da značajno variraju. 

(Srna)

