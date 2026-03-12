Tržište nafte nestabilno: Brent skočio na 100 dolara po barelu

Cijena sirove nafte marke Brent dostigla je 100 dolara po barelu, nakon rasta od devet odsto na azijskim tržištima.
Cijene nafte nisu pale ni nakon što su desetine zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju, objavile da će osloboditi rekordne količine strateških rezervi za vanredne situacije, javio je Bi-Bi-Si.
Iran je nastavio da prijeti brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, tranzitnu rutu kroz koju prolazi oko petine svjetske nafte.
Sirova nafta u SAD porasla je za devet odsto i dostigla cijenu od 95,27 dolara po barelu.
Cijene nafte u ponedjeljak su prešle 110 dolara po barelu, nakon čega su nastavile da značajno variraju.
