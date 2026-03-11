Osnivač Udruženja Pomozi.ba dobitnik Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 2026. godinu

Osnivač i predsjednik Udruženja Pomozi.ba Elvir Karalić dobitnik je Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 2026. godinu, najvišeg priznanja koje dodjeljuje glavni grad Bosne i Hercegovine.

Šestoaprilska nagrada dodjeljuje se istaknutim pojedincima, grupama i kolektivima za značajna ostvarenja i izuzetne rezultate u radu ostvarene u različitim oblastima naučnog, političkog i društvenog života.

Dodjela ovog priznanja predstavlja priznanje za humanitarni rad koji Karalić godinama provodi kroz Udruženje Pomozi.ba, ali i za sve aktivnosti organizacije usmjerene na pomoć socijalno ugroženim građanima.

"Nisam samo ja počašćen i oduševljen, već svi u Udruženju Pomozi.ba osjećamo veliko zadovoljstvo i ponos zbog dodjele Šestoaprilske nagrade, jednog od najvažnijih priznanja koje smo mogli dobiti.

Ovo što radimo definitivno ne radimo zbog nagrada, ali je lijepo vidjeti da se trud i predanost cijene. Moram naglasiti da ovo priznanje nije samo moje. Ono pripada cijelom timu Pomozi.ba, ali i svim ljudima koji su od samog nastanka Udruženja, pa sve do danas, na bilo koji način učestvovali u našim akcijama i projektima. Svaka gesta i podrška, ma koliko mala, bila je dio ovog zajedničkog uspjeha.

Posebno se želim zahvaliti svima koji su predložili moju kandidaturu i podržali inicijativu za dodjelu ove nagrade. Među njima su, uz Ismaila Barlova, dobitnika prošlogodišnje Šestoaprilske nagrade, i kompanija BH Telecom, udruženje Renesansa, udruženje ADA iz Njemačke, plivački klub Spid, Odbor za dodjelu Šestoaprilske nagrade, te vijećnici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koji su prepoznali značaj humanitarnog rada.

Ova nagrada predstavlja dodatni podstrek da nastavimo s predanim radom i humanitarnim aktivnostima, sa istom strašću kao i od prvog dana", izjavio je Elvir Karalić.

Iz Udruženja Pomozi.ba naveli su da je ovo priznanje važno i za sve ljude koji podržavaju njihove humanitarne aktivnosti.

"Ovo priznanje predstavlja veliko priznanje ne samo za Elvira Karalića, već i za rad Udruženja Pomozi.ba, kao i za sve ljude koji godinama nesebično podržavaju naše humanitarne aktivnosti i pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija", saopšteno je iz Udruženja.

U saopštenju su izrazili zahvalnost Odboru za dodjelu Šestoaprilske nagrade i Gradskom vijeću Grada Sarajeva koji su podržali ovu inicijativu.

Posebna zahvalnost upućena je i Ismailu Barlovu, dobitniku prošlogodišnje Šestoaprilske nagrade, koji je pokrenuo inicijativu da se ovo priznanje dodijeli Karaliću.

