NSRS još 2015. osudila ustaštvo: Podsjećanje na Deklaraciju o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima

Narodna skupština RS podsjetila je da je još 2015. godine usvojila Deklaraciju o genocidu Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata, kojom je jasno osuđena ustaška ideologija i svako njeno promovisanje ili veličanje.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U saopštenju se navodi da je ta deklaracija donesena uz podršku svih srpskih poslanika i predstavlja institucionalni stav Republike Srpske o ovom pitanju.

U dokumentu se navodi da su zločini koje su ustaše počinile nad Srbima, Jevrejima i Romima bili smišljeni i planirani genocid, u skladu sa definicijom iz Konvencije Ujedinjenih nacija o sprečavanju i kažnjavanju genocida iz 1948. godine. Takođe se ističe da je u jasenovačkom sistemu logora stradalo oko 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i 80.000 Roma, te da je NDH bila jedina država u Drugom svjetskom ratu koja je imala logore za istrebljenje djece.

Iz Kabineta predsendika RS navode da Republika Srpska kroz ovu deklaraciju jasno izražava protivljenje svakom obliku revizionizma, relativizacije i veličanja ustaštva, te pozivaju javnost da se upozna sa njenim sadržajem i da svoje djelovanje usmjeri u skladu sa tim dokumentom.

Istovremeno se upozorava da pojedini politički akteri ovu temu pokušavaju koristiti u predizborne svrhe, iako je Republika Srpska svoj institucionalni stav o osudi ustaške ideologije donijela prije deset godina. Prema njihovim riječima, insistiranje na novim deklaracijama o pitanju koje je već definisano može umanjiti težinu istorijskih zločina i nanijeti štetu strateškim interesima Republike Srpske.

U dokumentu je, između ostalog, zatraženo da Republika Hrvatska prihvati istorijsku odgovornost za genocid NDH, da se obilježe sva mjesta stradanja i da se žrtvama i njihovim potomcima isplati pravična odšteta.

Deklaracija o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima (2015)

Narodna skupština Republike Srpske je 22. oktobra 2015. godine usvojila Deklaraciju kojom je utvrđeno:

da su zločini ustaša nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svjetskog rata smišljen i planiran genocid, u skladu sa Konvencijom UN iz 1948. godine;

da je u jasenovačkom sistemu koncentracionih logora ubijeno oko 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i 80.000 Roma;

da je NDH bila jedina država sa logorima za istrebljenje djece, u kojima je stradalo više desetina hiljada mališana;

da je razmjera ovog zločina uporediva sa holokaustom koji je nacistička Njemačka počinila nad Jevrejima.

Deklaracijom je zatraženo i:

da Republika Hrvatska prihvati istorijsku odgovornost za genocid NDH;

da se obilježe sva mjesta zločina i očuva sjećanje na žrtve;

da se sačuva i održava jasenovački kompleks logora;

da se zaštiti i uredi Spomen-područje Donja Gradina;

da države regiona odrede zajednički dan sjećanja na žrtve genocida NDH;

da se isplati pravična odšteta žrtvama i njihovim potomcima.

Deklaracija je objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske i predstavlja zvaničan stav institucija Republike Srpske o genocidu počinjenom u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata.