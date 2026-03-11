Paravac osuđen na pet godina zatvora u akciji "Smagler"

Okružni sud u Doboju prihvatio je sporazum o priznanju krivice sa Milanom Paravcem (30), uhapšenim zbog trgovine drogom u okviru akcije "Smagler", i odredio mu kaznu od pet godina zatvora.

Izvor: Screenshot

U kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 5. juna prošle godine, kada je i uhapšen.

Od Paravca su oduzeti automobil „Audi A6“, saobraćajna dozvola, dva mobilna telefona, 26.410 evra imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, kao i kokain, dok se optuženi obavezao da na ime troškova krivičnog postupka plati 3.520 KM. Pritvor mu je produžen do pravosnažnosti presude.

Paravac je uhapšen u policijskoj akciji "Smagler", tokom koje je ukupno uhapšeno 16 lica, a oduzeti su droga, novac i luksuzni automobili. U februaru su u okviru iste akcije nepravosnažno osuđena još dva lica iz Doboja – D. J. (30) i S. M. (33) – na po tri godine zatvora, takođe nakon sporazuma o priznanju krivice.

Pripadnici MUP-a Republike Srpske, uz nadzor Okružnog javnog tužilaštva Doboj, izvršili su 22. avgusta 2025. godine pretrese na 60 lokacija na području Doboja, Teslića, Broda i Petrova. Tom prilikom oduzeto je 4,5 kilograma kokaina, 1.380 grama spida, 1.629 grama marihuane, 81 tableta, oružje, municija, mobilni telefoni, 26.410 evra i više luksuznih vozila uključujući Audi, Mercedes, BMW i Volkswagen.

Sve aktivnosti realizovane su u saradnji sa policijskim upravama Doboj, Banjaluka, Prijedor, Gradiška i Mrkonjić Grad, te jedinicama Žandarmerije MUP-a RS. Paravac je proglašen krivim za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, čime je okončan sudski postupak u njegovom slučaju.