Istraga tragedije u Šušnjarima: Sin pogođen s dva hica, otac imao ranu na glavi

Autor Haris Krhalić
Obdukcija tijela Nenada (51) i Ljubiše R. (28), oca i sina koji su juče pronađeni mrtvi u garaži pored porodične kuće u Šušnjarima, potvrđeno je da su obojica stradali od projektila ispaljenih iz pištolja.

9.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Rane na tijelima, kako saznaje ATV, potvrdile su prvobitne sumnje istražilaca da je otac prvo pucao u sina, a potom sebi oduzeo život.

”Na tijelu sina pronađene su dvije rane i to na nozi i grudnom košu, koja je bila smrtonosna. Otac je imao jednu ranu na glavi i sve ukazuje da je sam u sebe pucao”, kaže izvor ATV-a.

Na mjestu zločina pronađen je pištolj i tri čaure koji će biti predmet daljeg vještačenja, a izuzete su i parafinske rukavice kako bi se potvrdilo ko je pucao.

Motiv ubistva nije poznat i predmet je dalje istrage. Prema nezvaničnim informacijama između oca i sina je i ranije bilo određenih razmirica i pretpostavlja se da je tragediji prethodila svađa, koja je kulminirila. U vrijeme tragedije otac i sin su sami bili kod kuće. Nenadova supruga, a Ljubišina majka je u to vrijeme bila na poslu.

