Vozač iz Milića uhapšen sa 3,43 promila alkohola u krvi

Vozač iz Milića uhapšen je zbog vožnje sa 3,43 promila alkohola u krvi.

Izvor: Shutterstock

Policija je uhapsila vozača M. P. i on će zbog vožnje sa 3,43 promila biti prekršajno sankcionisan.

U Šekovićima je uhapšen M. P, koji je u prisustvu policije vrijeđao i fizički napao lice sugrađanina N. L, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Protiv M. P. biće podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu, dok je N. L. uručen prekršajni nalog.

Policajci u Vlasenici su zatekli lice M. J. kako iznosi predmete iz napuštenog objekta, nakon čega je priznalo krađu.

Policiji je prijavljeno da nepoznato lice iznosi predemete iz napuštenog objekta, te je o slučaju obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, koji je naredio da se dostavi izvještaj o krivičnom djelu krađa.