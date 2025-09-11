logo
Obustavljen saobraćaj u Milićima: Prevrnula se cisterna sa benzinom (FOTO)

Autor Dragana Božić
Cisterna sa benzinom prevrnula se u kanal u naselju Johovac u Milićima, rečeno je u Policijskoj upravi Zvornik.

Prevrnula se cisterna sa benzinom u Milićima Izvor: Milorad Gutalj/Srna

Iz policije navode da je vozaču cisterne pomoć ukazana u milićkom Domu zdravlja, a stepen povreda za sada nije poznat.

Policijskoj stanici Milići u 11.40 časova prijavljeno je da se cisterna prevrnula na magistralnom putu Milići-Konjević Polje.

Zbog policijskog uviđaja, saobraćaj je potpuno obustavljen na ovoj dionici puta, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce.

Osim policije, na terenu su pripadnici milićke Vatrogasne jedinice i ekološki inspektor.

Više informacija biće poznato nakon uviđaja.

Dopisnik Srne javio je da benzin iz cisterne curi po magistralnom putu i kroz slivnike odlazi u Jadar. 

(Srna)

