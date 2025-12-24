logo
Putin glatko odbio novi plan o Ukrajini od 20 tačaka: Moskva ne prelazi preko 3 ključne tačke

Putin glatko odbio novi plan o Ukrajini od 20 tačaka: Moskva ne prelazi preko 3 ključne tačke

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Rusija odbila posljednju verziju mirovnog plana za kraj rata u Ukrajini.

Rusija odbila verziju sporazuma sa Ukrajinom Izvor: HMP-Berlin/miss.cabul/Chip Somodevilla/Shutterstock

Ruska Federacija je odbila posljednju verziju ukrajinsko-američkog predloga sporazuma o kraju rata u Ukrajini, piše "Blumberg". Moskva je ocijenila da ovaj dokument ima dobre osnove za "konačnu verziju", ali da više odredbi mora da se izmijeni.

Ukrajina je nedavno dobila bezbjednosne garancije od Sjedinjenih Država i Evrope u vidu vojne pomoći u slučaju novog potencijalnog sukoba u budućnosti. Sada Rusija traži istu vrstu garancija po pitanju proširenja NATO pakta na istoku Evrope.

Zašto je Vladimir Putin odbio novi plan o Ukrajini od 20 tačaka?

Rusija želi da Ukrajina ostane neutralna ako se pridruži Evropskoj uniji, da se NATO ne širi dalje na istoku Evrope i da Ukrajina značajno smanji svoje vojne kapacitete. Takođe, Moskva želi jasan plan po pitanju statusa ruskog jezika u Ukrajini i transparentan plan o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava u Evropi.

Kako glasi prijedlog sporazuma Ukrajine koji je Rusija odbila?

  1. Potpisnici potvrđuju da je Ukrajina suverena država
  2. Dokument predstavlja potpun i nesumnjiv sporazum o nenapadanju između Rusije i Ukrajine. Biće uspostavljen mehanizam za praćenje kako bi se nadgledala linija sukoba korišćenjem satelitskog bespilotnog nadzora, osiguravajući rano otkrivanje kršenja
  3. Ukrajina će dobiti bezbjednosne garancije
  4. Veličina ukrajinskih oružanih snaga ostaće na 800.000 pripadnika tokom mirskog vremena
  5. Sjedinjene Američke Države, NATO i evropske države potpisnice pružiće Ukrajini garancije "slične Članu 5“. Važe sljedeće tačke: Ako Rusija izvrši invaziju na Ukrajinu, biće pokrenut koordinisani vojni odgovor i sve globalne sankcije protiv Rusije biće vraćene. Ako Ukrajina izvrši invaziju na Rusiju ili otvori vatru na rusku teritoriju bez provokacije, bezbednosne garancije će se smatrati nevažećim. Ako Rusija otvori vatru na Ukrajinu, bezbjednosne garancije će stupiti na snagu. SAD će dobiti nadoknadu za pružanje bezbjednosnih garancija. (Ova odredba je uklonjena.) Ranije potpisani bilateralni bezbjednosni sporazumi između Ukrajine i oko 30 zemalja ostaće na snazi.
  6. Rusija će formalizovati svoj stav o nenapadanju prema Evropi i Ukrajini u svim potrebnim zakonima i dokumentima, ratifikujući ih od strane ruske Državne dume
  7. Ukrajina će postati članica Evropske Unije u jasno određenom trenutku i dobiće kratkoročni preferencijalni pristup evropskom tržištu
  8. Ukrajina će dobiti globalni razvojni paket, detaljno opisan u posebnom sporazumu, koji pokriva različite ekonomske oblasti: Biće stvoren razvojni fond za ulaganje u brzorastuće industrije, uključujući tehnologiju, centre podataka i vještačku inteligenciju. SAD i američke kompanije će sarađivati sa Ukrajinom kako bi zajednički investirale u obnovu, modernizaciju i rad ukrajinske gasne infrastrukture, uključujući cjevovode i skladišta. Zajednički će se uložiti napori u obnovu ratom razorenih područja, fokusirajući se na obnavljanje i modernizaciju gradova i stambenih naselja. Razvoj infrastrukture će biti prioritet. Vađenje minerala i prirodnih resursa će biti prošireno. Svetska banka će obezbediti poseban paket finansiranja za podršku ubrzanju ovih napora. Biće osnovana radna grupa na visokom nivou, uključujući imenovanje vodećeg globalnog finansijskog stručnjaka za administratora prosperiteta koji će nadgledati sprovođenje strateškog plana oporavka i budućeg prosperiteta.
  9. Biće osnovano nekoliko fondova za rešavanje problema obnove ukrajinske ekonomije, rekonstrukcije oštećenih područja i regiona i humanitarnih pitanja. Cilj je da mobiliše 800 milijardi dolara, što je procjenjena vrednost štete od ruskog rata
  10. Ukrajina će ubrzati proces pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini sa Sjedinjenim Američkim Državama
  11. Ukrajina potvrđuje svoju posvećenost da ostane nenuklearna država, u skladu sa Sporazumom o neširenju nuklearnog oružja
  12. Kontrola nad Zaporoškoj nuklearnom elektranom i obnova Kahovske hidroelektrane
  13. Ukrajina i Rusija će uvesti školske kurseve koji promovišu razumevanje i toleranciju različitih kultura, bore se protiv rasizma i predrasuda. Ukrajina će odobriti pravila EU o vjerskoj toleranciji i zaštiti jezika manjina
  14. U Donjeckoj, Luganskoj, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti, linija vojnih položaja na dan potpisivanja biće priznata kao de fakto linija fronta - Da se ​​utvrdi kretanje trupa potrebno za okončanje rata i uspostavljanje potencijalnih “slobodnih ekonomskih zona”, pri čemu Rusija povuče svoje trupe iz ovih područja; Rusija mora da povuče svoje trupe iz okupiranih delova Dnjepropetrovske, Nikolajevske, Sumske i Harkovske oblasti da bi sporazum stupio na snagu; Međunarodne snage će biti raspoređene duž linije fronta kako bi pratile sprovođenje sporazuma; Strane se slažu da poštuju pravila i obaveze koje nameću Ženevske konvencije iz 1949. i njihovi dodatni protokoli, uključujući univerzalna ljudska prava.
  15. Rusija i Ukrajina se obavezuju da će se uzdržati od upotrebe sile za izmenu teritorijalnih aranžmana i da će sve sporove rješavati diplomatskim sredstvima
  16. Rusija neće ometati korišćenje reke Dnjepar i Crnog mora od strane Ukrajine u komercijalne svrhe. Poseban pomorski sporazum će osigurati slobodu plovidbe i transporta, a Kinburnska prevoja, koju je okupirala Rusija, biće demilitarizovana
  17. Osnivanje humanitarnog komiteta koji će obezbjediti sledeće: Razmjena zatvorenika svi za sve; Svi pritvoreni civili, uključujući djecu i političke zatvorenike, biće oslobođeni; Biće preduzete mjere za rješavanje problema i ublažavanje patnje žrtava sukoba.
  18. Ukrajina mora održati predsjedničke izbore što je prije moguće nakon potpisivanja sporazuma.
  19. Sporazum će biti pravno obavezujući. Njegovu primenu će pratiti Savet za mir, kojim predsjedava Tramp. Ukrajina, Evropa, NATO, Rusija i Sjedinjenih Američkih Država će biti deo ovog procesa. Kršenje će dovesti do sankcija.
  20. Prekid vatre će stupiti na snagu odmah kada sve strane pristanu na sporazum.

Tagovi

Rusija Ukrajina sporazum

