Da li će avionske karte naglo poskupiti? Velike avio-kompanije na milionskim gubicima zbog rata u Iranu

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Rat u Iranu izazvao je pad akcija avio-kompanija širom svijeta, gubitke milijardi dolara i poremećaje u saobraćaju, dok rastu cijene karata i troškovi letova.

Da li će poskupiti avionske karte Izvor: Ed Pepin / Alamy / Profimedia

Rat u Iranu izazvao je pad akcija avio-kompanija, pri čemu je sa tržišta izbrisano desetine milijardi dolara, što označava najveću krizu u globalnom vazdušnom saobraćaju od pandemije korona virusa.

Akcije njemačke Lufthanze pale su danas za 0,8 odsto, dok je australijski Kvantas (Qantas) oslabio za 2,7 odsto, pri čemu su obe kompanije ove nedelje izgubile više od 10 odsto vrednosti.

Vlasnik Britiš ervejsa, IAG, pao je za dodatnih 1,5 odsto, nakon što je u prethodna tri dana izgubio više od 11 procenata, prenosi Rojters.

U Aziji su gubici takođe značajni, pošto su deonice firme Korejan er pale danas za 7,9 odsto, dok je Džepen erlajns (Japan Airlines) oslabio za 2,9 odsto. Među kineskim prevoznicima, Er Čajna i Čajna sautern erlajns zabeležili su pad vrijednosti akcija u rasponu od jedan do tri odsto.

Avio-prevoznici su dodatno pogođeni i rastom cijena nafte, a zatvaranje vazdušnog prostora nad većim dijelom Bliskog istoka ih primorava da biraju duže i skuplje rute, posebno na linijama između Azije i Evrope. Analitičari upozoravaju da bi cijene avio-karata mogle da porastu ako aktuelna situacija potraje.

Region Persijskog zaliva predstavlja ključno čvorište i za putnički i za kargo saobraćaj, što znači da poremećaji utiču i na globalne lance snabdjevanja i međunarodnu trgovinu.

 (Kamatica/MONDO)

