"Borite se protiv Amerike i Izraela, prolijte njihovu krv": Oglasio se iranski ajatolah oštrom porukom (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Iranski veliki ajatolah Abdolah Džavadi Amoli u poruci emitovanoj na državnoj televiziji pozvao je na prolivanje krvi cionista i američkog predsjednika Donalda Trampa, usred sukoba sa Izraelom i SAD.

Iranski veliki ajatolah Abdolah Džavadi Amoli poslao poruku preko državne televizije Izvor: Morteza Nikoubazl / Zuma Press / Profimedia

Iranska državna televizija emitovala je poruku velikog ajatolaha Irana u kojoj poziva na prolivanje krvi Izraelaca i američkog predsjednika Donalda Trampa.

Poruka je stigla od ajatolaha i islamskog učenjaka Abdulaha Džavadija Amolija i predstavlja jednu od rijetkih klerikalnih izjava koje dolaze iz Irana dok se zemlja suočava sa kombinovanom kampanjom vazdušnih napada Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

"Sada smo na pragu velikog testa i moramo biti pažljivi da u potpunosti sačuvamo ovo jedinstvo, da u potpunosti sačuvamo ovaj savez", rekao je u obraćanju.

Pozvao je na prolivanje cionističke krvi, kao i na prolivanje Trampove krvi, kao i krvi "njemu sličnih".

Zatim se pozvao na imama Mehdija i citirao:

"Borite se protiv cionista i prolijte njihovu krv. Ja ću odgovarati za njihovu krv. Borite se protiv tlačiteljske Amerike i prolijte njenu krv. Ja ću odgovarati za njihovu krv."

Ko je Abdolah Džavadi Amoli

Abdolah Džavadi Amoli iranski je šiitski vjerski autoritet, filozof i teolog, rođen 1933. godine u gradu Amolu u Iranu. Smatra se jednim od najviših klerika u šiitskom islamu (veliki ajatolah) i dugogodišnji je profesor islamske filozofije, teologije i kuranske egzegeze u vjerskom središtu Komu.

Autor je brojnih knjiga o islamskoj filozofiji, tumačenju Kurana i odnosu religije i nauke. U političkom smislu povezan je sa iranskim revolucionarnim sistemom: bio je član iranske Skupštine stručnjaka, tijela koje bira vrhovnog vođu, i godinama je djelovao kao uticajan ideolog Islamske Republike.

Veliki ajatolah je vrlo visok rang u šiitskoj hijerarhiji koji označava vrhunskog vjerskog autoriteta i pravnog učenjaka (marja-e taklid – izvor oponašanja) kome vjernici mogu da se obraćaju i slijede njegove vjerske odluke.

