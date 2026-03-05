logo
Prvo odbile da pjevaju himnu, sad poslale jaku poruku: Iranke salutirale pred susret sa Australijom

Prvo odbile da pjevaju himnu, sad poslale jaku poruku: Iranke salutirale pred susret sa Australijom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Fudbalerke Irana salutirale su pred meč sa domaćinom Azijskog kupa

Fudbalerke Irana salutirale pred meč sa Australijom Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia

Dok u Iranu traje sukob i politička napetost, ženska fudbalska selekcija nastupa na kontinentalnom prvenstvu u Australiji. Na jednom od mečeva igračice su prilikom intoniranja himne podigle ruku u znak pozdrava, što je protumačeno kao simbol podrške državnim institucijama i vojsci.

Na prethodnoj utakmici reprezentativke nisu pjevale nacionalnu himnu, što je odmah izazvalo niz komentara. Jedni su smatrali da je to vid protesta prema zahtjevima vlasti da javnim pjevanjem himne pokažu lojalnost, dok su drugi pretpostavljali da je gest povezan sa emotivnim reakcijama na vijesti iz domovine, uključujući tragediju u kojoj su stradala djeca.

Kao mogućnost navodila se i situacija bojkota zbog fudbalerke Zahre Azadpur koje je ubijena iz vatrenog oružja 9. januara tokom protesta u Karadžu, u blizini Teherana. Radi se o fudbalerki koja je igrala u fudbalskoj ligi Irana i bila je pozvana na pripreme državnog tima pred Azijski kup u Australiji, a za koju su ostale reprezentativke bile vezane.

Sada je situacija bila drugačija - igračice su pjevale himnu, a uz to su i salutirale. Taj potez može se tumačiti kao izraz jedinstva sa državom u teškom periodu, iako je teško sa sigurnošću reći da li je riječ o političkoj poruci ili sportskom protokolu. Bilo kako bilo, još jedan gest fudbalerki Irana je izazvao pažnju javnosti.

Tagovi

Fudbalerke ženski fudbal Iran

