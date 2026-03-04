U Banjaluku stiže "stara mušterija", ali neće biti lako Borcu

Fudbaleri Borca su bez poraza u 2026. godini a u subotu u okviru 24. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine na Gradski stadion dolazi ekipa koju su 12 puta zaredom pobjeđivali u šampionatu.

Borac je suvereni lider Premijer lige BiH sa šest bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Zrinjski.

Ako je vjerovati međusobnom omjeru bodovna razlika bi trebala ostati i nakon ovog kola s obzirom da u Banjaluku dolazi "stara mušterija" ekipa Širokog Brijega, koju su Banjalučali pobjeđivali čak 12 puta uzastopno odnosno pune tri godine.

Serija Borca započela je 24. februara 2023. godine kada su crveno-plavi do pobjede stigli u petom minutu sudijske nadoknade golom Jakova Blagaića - 1:0, a posljednji trijumf nad hercegovačkim timom upisan je 23. novembra prošle godine na "Pecari", gdje su gosti osvojili bodove poslije preokreta.

Širokobriježani su vodili pogotkom Mate Stanića do 79. minuta kada je prednost anulirao kapiten Borca Srđan Grahovac, da bi opet u petom minutu nadoknade, Banjalučani stigli do cijelog plijena golom Amera Hiroša (1:2).

Međutim, to nikako ne znači da će u subotu na Gradskom stadionu biti lako izabranicima Vinka Marinovića, koji su u seriji od tri vezane pobjede.

I gosti iz Hercegovine igraju u odličnoj formi što pokazuju minimalne pobjede nad Veležom i Slogom, a posebno remi sa Zrinjskim u Mostaru (1:1), koji je i omogućio Borcu da se "odlijepi" na tabeli.

Ekipa Damira Milanovića ima imperativ da prekine ovu crnu seriju sa banjalučkim timom, a sem toga, ima i ambiciju da se domogne plasmana u Evropu.

U ovom trenutku Hercegovci zaostaju pet bodova za trećim mjestom, na kojem su trenutno fudbaleri Sarajeva.

Zato sigurno ne dolaze u Banjaluku sa "bijelom zastavom" i Borac će morati da se pomuči kako bi zabilježio i 13. vezani trijumf.







